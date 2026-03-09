Un centenar de escolares celebra el 8M en el Álvaro Cunqueiro con una mesa redonda de profesionales sanitarias

Un centenar de estudiantes de 2º de ESO de varios centros educativos del área de Vigo participaron este lunes en un acto celebrado en el Hospital Álvaro Cunqueiro con motivo del Día Internacional de la Mujer. La jornada, organizada por la subdirección de Humanización y Atención a la Ciudadanía del área sanitaria, buscó acercar al alumnado la realidad profesional del sistema público de salud a través del testimonio directo de mujeres que desarrollan su carrera en distintos ámbitos del Sergas.

El encuentro estuvo presidido por la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y por el gerente del área sanitaria, Javier Puente. Entre los centros participantes figuran el CPR Andersen Augalonga, Nuestra Señora de la Esperanza y el IES A Guía, dentro de un grupo de cinco colegios e institutos convocados para la actividad.

El programa se articuló alrededor de una mesa redonda, moderada por la supervisora del área de Humanización, Pilar Reza, en la que intervinieron seis profesionales de diferentes categorías de la sanidad pública viguesa. Tomaron la palabra Rut Lorenzo, subdirectora de Atención Hospitalaria; Patricia Pazos, técnica de Sistemas de Tecnologías de la Información; Marta López, jefa del servicio de Psiquiatría; Sabela López, especialista en Urología; Mónica Ormíguez, jefa del equipo de Seguridad; y Ana Neira, jefa de Servicios Generales.

80% de mujeres

Además del contenido divulgativo, el área sanitaria aprovechó la jornada para poner cifras a la presencia femenina en su estructura. Según los datos facilitados, las mujeres representan el 80,29% del personal de la sanidad pública viguesa, con 6.700 trabajadoras de distintas categorías.

Por perfiles, el Sergas señala que las mujeres suponen el 56,5% del equipo directivo, el 68% del personal facultativo, el 90% de los sanitarios no facultativos —enfermería, técnicos, etc.— y el 69% del personal no sanitario. Un peso que el área sanitaria presentó como reflejo de la feminización del sector y como marco de referencia para una actividad orientada a que los más jóvenes pongan rostro y voz a las profesiones vinculadas a la salud.