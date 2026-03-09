Cazan a VTC en Vigo cambiando la matrícula para esquivar la vigilancia de la Policía

La tensión entre los taxistas y Uber continúa aumentando en la ciudad. Los VTC llevan operando en Vigo desde junio del año pasado pese a que no cuentan con el permiso municipal pertinente para realizar traslados de pasajeros urbanos, es decir, entre distintos puntos de la ciudad. Desde entonces, el sector del taxi denuncia la competencia desleal que supone que conductores de Uber trabajen en Vigo sin tener esa autorización. En las últimas semanas, además, han descubierto a cerca de una decena de VTC piratas, especialmente en el aeropuerto de Vigo.

Vídeos grabados por los propios taxistas reflejan cómo hay conductores de VTC que, cuando van a realizar un servicio de traslados de pasajeros urbanos, cambian la matrícula azul, obligatoria tanto para taxis como para Uber, por una blanca estándar. El objetivo es esquivar la vigilancia de la Policía Local y evitar ser sancionados y, finalmente, que el vehículo acabe inmovilizado en el depósito municipal. La prueba de que sí son vehículos VTC es que en el parabrisas delantero sí que cuentan con la etiqueta azul identificativa correspondiente pero que al ser muy pequeña pasa desaparcibida.

La asociación Élite Taxi ha puesto en conocimiento de la Policía la existencia de los VTC piratas, aportando pruebas gráficas y vídeos que muestran esos cambios de matrícula. Ya se ha abierto un expediente a uno de los conductores «pillados» in fraganti poniendo la placa blanca mientras recogía a viajeros. Tal y como denuncia el presidente de Élite Taxi, Carlos Gutiérrez, los conductores de Uber que realizan estas prácticas lo hacen «para que no sean vistos ni por los taxistas ni por los policías». No solo eso, sino que además apuntan que varios de esos VTC piratas han empezado con esos cambios de matrícula tras recibir varias multas por realizar traslados urbanos de pasajeros en Vigo sin tener el permiso para hacerlo.

La asociación Élite Taxi se reunirá este mismo jueves con el Concello para trasladarles esta problemática, y también cuentan con la previsión de una reunión tanto con la DGT como con la dirección del aeropuerto de Vigo para que tomen medidas para frenar estas prácticas irregulares. Hay que tener en cuenta que el fenómeno de los VTC piratas también se dio en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, en donde el desembarco de Uber también generó un enorme conflicto con el sector del taxi. De momento en Vigo se descarta, no obstante, la organización de una gran manifestación contra Uber como sí se realizaron en esos lugares.

Los taxistas denuncian que «el 90% de los viajes que hacen los Uber son urbanos, dentro de Vigo», pese a que solo cuentan con la autorización para hacer traslados interurbanos, es decir, entre varios municipios. El sector también señala que incluso hay VTC que utilizan los carriles destinados únicamente a los taxis. No solo eso, sino que también «merodean» por sus paradas, especialmente en puntos estratégicos como el aeropuerto de Peinador y las estaciones de tren y bus, para captar pasajeros. Es decir, no realizan servicios únicamente contratados a través de su aplicación, sino que también recogen a viajeros en la calle, algo que según la normativa vigente solo pueden hacer los taxistas.

Desde el sector trasladan que no entienden cómo hay conductores de Uber que han sido sancionados incluso hasta en tres ocasiones y que siguen trabajando «como si nada» por la ciudad. Hay varios casos, no obstante, en los que hay vehículos que están inmovilizados en el depósito municipal tras ser parados por la Policía Local y que no han vuelto a las carreteras de la ciudad.