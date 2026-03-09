Caballero anuncia otros dos Vigueses Distinguidos a petición de PP y BNG

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció el nombramiento como Vigues Distinguidos de Gerardo Fernández Costa, conocido como Gerardiño, y de José Manuel Nogueira Rey, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias. Fueron peticiones del PP y el BNG, respectivamente.

Caballero explicó que el reconocimiento a Fernández Costa será a título póstumo. El regidor destacó que Gerardiño fue «motor y cofundador» del proyecto DisCamino. «Persona sordociega de nacimiento, desafió las barreras de su propia discapacidad y se involucró de lleno en este proyecto», indicó.

Un «referente internacional»

El alcalde subrayó que DisCamino es hoy «un referente internacional en la inclusión a través del deporte, ayudando a cientos de personas con discapacidad». «Tantas rutas, tantas acciones, tanta movilización y, por tanto, Gerardo Fernández Costa, Gerardiño, Vigués Distinguido», afirmó.

José Manuel Nogueira Rey. / FdV

El alcalde también avanzó el nombramiento como Vigués Distinguido de José Manuel Nogueira Rey. Nacido en Cabral en 1946, Caballero lo definió como «profesor, coreógrafo, músico y dinamizador cultural».

Destacó sus «siete décadas dedicadas a la defensa de la enseñanza y la promoción de la música y el baile tradicional gallego en Vigo», con una trayectoria iniciada en 1963 en la agrupación folclórica Lembranzas Galegas y una «intensa actividad» en la Asociación Cultural O Coto.

Más Vigueses Distinguidos y Medallas de Oro

Los demás Vigueses Distinguidos de 2026 son los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, la Fundación Menela, la asociación Vida Digna, el Club Deportivo Nieto, Alfonso González (presidente del CP Alertanavia), Gonzalo Davila (exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo), el Bembrive Fútbol Sala, Disgobe, Ardora, Denso Vigo y la Coral Polifónica da Unión Veciñal, Cultural e Deportiva de Candeán.

También serán Vigueses Distinguidos el pintor Mingos Teixeira y Patricio Sánchez Bello, catedrático en el área de Estadística e Investigación Operativa —ambos, a título póstumo—, el Gran Peña FC, el circuito de carreras Run Run Vigo, el Club Sieiro Acrobacia Vigo y Rosa Fontaíña, fundadora de la Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo, y la Asociación Provincial de Representantes de Comercio.

La gala de entrega de premios, en la que también se concederán las Medallas de Oro de la ciudad al empresario José García Costas y al centro educativo María Inmaculada (Carmelitas), se celebra el jueves 26 de marzo desde las 20.00 horas en el auditorio Mar de Vigo.