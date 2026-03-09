Caballero anuncia otros dos Vigueses Distinguidos a petición de PP y BNG
La gala de entrega de premios se celebra el jueves 26 de marzo en el auditorio Mar de Vigo
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció el nombramiento como Vigues Distinguidos de Gerardo Fernández Costa, conocido como Gerardiño, y de José Manuel Nogueira Rey, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias. Fueron peticiones del PP y el BNG, respectivamente.
Caballero explicó que el reconocimiento a Fernández Costa será a título póstumo. El regidor destacó que Gerardiño fue «motor y cofundador» del proyecto DisCamino. «Persona sordociega de nacimiento, desafió las barreras de su propia discapacidad y se involucró de lleno en este proyecto», indicó.
Un «referente internacional»
El alcalde subrayó que DisCamino es hoy «un referente internacional en la inclusión a través del deporte, ayudando a cientos de personas con discapacidad». «Tantas rutas, tantas acciones, tanta movilización y, por tanto, Gerardo Fernández Costa, Gerardiño, Vigués Distinguido», afirmó.
El alcalde también avanzó el nombramiento como Vigués Distinguido de José Manuel Nogueira Rey. Nacido en Cabral en 1946, Caballero lo definió como «profesor, coreógrafo, músico y dinamizador cultural».
Destacó sus «siete décadas dedicadas a la defensa de la enseñanza y la promoción de la música y el baile tradicional gallego en Vigo», con una trayectoria iniciada en 1963 en la agrupación folclórica Lembranzas Galegas y una «intensa actividad» en la Asociación Cultural O Coto.
Más Vigueses Distinguidos y Medallas de Oro
Los demás Vigueses Distinguidos de 2026 son los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, la Fundación Menela, la asociación Vida Digna, el Club Deportivo Nieto, Alfonso González (presidente del CP Alertanavia), Gonzalo Davila (exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo), el Bembrive Fútbol Sala, Disgobe, Ardora, Denso Vigo y la Coral Polifónica da Unión Veciñal, Cultural e Deportiva de Candeán.
También serán Vigueses Distinguidos el pintor Mingos Teixeira y Patricio Sánchez Bello, catedrático en el área de Estadística e Investigación Operativa —ambos, a título póstumo—, el Gran Peña FC, el circuito de carreras Run Run Vigo, el Club Sieiro Acrobacia Vigo y Rosa Fontaíña, fundadora de la Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo, y la Asociación Provincial de Representantes de Comercio.
La gala de entrega de premios, en la que también se concederán las Medallas de Oro de la ciudad al empresario José García Costas y al centro educativo María Inmaculada (Carmelitas), se celebra el jueves 26 de marzo desde las 20.00 horas en el auditorio Mar de Vigo.
