El BNG pide la Medalla de Oro de Vigo para Begoña Caamaño y una plaza con su nombre en O Calvario

El BNG propone reconocer de forma póstuma a Begoña Caamaño con la Medalla de Oro de la Ciudad, máxima distinción del Concello de Vigo. La formación nacionalista destaca la figura de esta viguesa, fallecida en 2014, como «unha das voces máis lúcidas e comprometidas da cultura galega contemporánea», a quien la Real Academia Galega dedica este año el Día das Letras Galegas.

«A súa infancia no Calvario e o seu traslado despois ao barrio de Coia fixeron que Vigo fose unha parte substancial da súa identidade», valoró el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, en una rueda de prensa junto con la también concejala nacionalista, Ana Martínez, y la hermana de la autora, Bea Caamaño. «A experiencia vital dunha cidade obreira e rebelde marcou o seu pensamento crítico, o seu compromiso social e a súa defensa da cultura galega», destacó.

Xabier P. Igrexas, Bea Caamaño y Ana Martínez. / FdV

Desde el Bloque han trasladado también al Gobierno municipal la propuesta de nombrar como plaza Begoña Caamaño la confluencia de las calles Aragón, Jenaro de la Fuente y Avenida do Aeroporto, como testimonio de su importante huella en el corazón de O Calvario. «Na cidade hai apenas 40 rúas con nomes de muller fronte ás case 300 dedicadas a figuras masculinas», subrayaron.

Programa de actividades

La concejala del BNG, Ana Martínez, anunció el inicio de un amplio programa de actividades en Vigo durante los próximos meses para rendir tributo a Begoña Caamaño. Un ciclo que busca destacar su figura y obra ante la ausencia de iniciativas por parte del Gobierno municipal en recuerdo de esta viguesa.

«Na convicción de que o mellor recoñecemento ao seu legado é popularizar a súa obra e pensamento, como un antídoto máis necesario do que nunca neste tempos escuros de ameazas reaccionarias e odio», defendieron desde la formación nacionalista.

La hermana de la periodista y escritora, Bea Caamaño, trasladó el agradecimiento por parte de la familia y llamó a recordarla y celebrarla como la «muller libre, rebelde, loitadora, afouta e defensora dos dereitos e das liberdades que foi».

La figura de Begoña Caamaño

Periodista de vocación y escritora de talento singular, Begoña Caamaño desarrolló una trayectoria marcada por la defensa de un periodismo riguroso, crítico e independiente, siempre al servicio de la ciudadanía. Durante más de dos décadas en la Radio Galega destacó por su integridad profesional y por su firme defensa de un servicio público de comunicación veraz y plural.

Su voz pública estuvo profundamente ligada a las luchas sociales de su tiempo. Feminista convencida, participó activamente en los movimientos por la igualdad de las mujeres y mantuvo un compromiso constante con la defensa de los derechos de la clase trabajadora, con la lengua gallega y con la dignidad de la cultura propia, siempre desde un orgulloso sentimiento de pertenencia a Galicia.

Como escritora, dejó dos novelas de gran relevancia en la narrativa gallega reciente, Circe ou o pracer do azul y Morgana en Esmelle, en las que reinterpretó mitos universales desde una poderosa perspectiva feminista y una voz inequívocamente gallega. La fuerza literaria y el compromiso cívico de su obra hicieron que la Real Academia Galega le dedicase el Día das Letras Galegas de este año 2026.