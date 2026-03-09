Arranca en Vigo el juicio por el alijo del «Simione»: el capitán se desdice y exculpa ahora al armador vigués

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, inició este lunes el juicio por el «Simione», el pesquero que a las puertas de las navidades de 2022 fue abordado en alta mar cuando navegaba con rumbo a Galicia: en su interior se hallaron, en la cubierta principal y en la bodega, 115 fardos que contenían 2.866 kilos de cocaína que en el mercado ilícito habría alcanzado un valor superior a los 106 millones de euros.

Cinco personas se sientan en el banquillo: junto al principal acusado Pablo G.F., armador del buque, quien ya estuvo en prisión provisional por esta causa y que se enfrenta a 13 años de cárcel y a multas que suman 636 millones de euros, los otros encausados son los tres tripulantes que iban a bordo del «Simione», entre ellos el que hacía el papel de patrón, para los que la Fiscalía pide más de 11 años de prisión para cada uno e idéntica sanción económica, y un vecino de Ponte Caldelas que fue arrestado en tierra y al que, sin aplicársele ya el subtipo agravado de uso de embarcación y actuación en el marco de una red internacional que se pone sobre la mesa para los demás. En este caso se le acusa por diversas cantidades de droga, principalmente cocaína y heroína, que se hallaron en su domicilio y en una nave industrial en la comarca de O Salnés.

El arousano que iba a carga del barco en el momento del abordaje, José Antonio C.R., se desdijo esta mañana de su declaración inicial en la fase de instrucción, durante la cual apuntó contra el armador del buque, el empresario vigués Pablo G.F., como la persona que lo había contratado para la operación.

Ahora señala a un tercer hombre como el responsable de la operación, del que no desveló su identidad. «Ahora digo la verdad», declaró tras ser preguntado por sus notables contradicciones con su anterior declaración, que suponen de hecho un giro total en su testimonio.

Él manifestó que por «miedo» no quiere desvelar la identidad de ese supuesto varón ya que él «tiene familia» (dejando entender que podrían hacer daño a sus familiares, aunque no lo dijo textualmente). Por ello, en un primer momento aseguró que fue el armador quien lo había contratado, ya que era lo más «fácil».

Pese a esto, sí admitió que durante la travesía se comunicaba diariamente con Pablo, aunque ha subrayado que era por temas de averías que sufría el barco, que estaba «maldito» porque tuvo varios problemas en el viaje.