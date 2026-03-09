Alborada recibe dos millones de euros para la atención a personas con adicciones

La Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga Alborada, con sede en Vigo, recibirá 1.880.019 euros de financiación de la Xunta para desarrollar programas de atención a personas con trastornos relacionados con sustancias adictivas y otras conductas adictivas. La ayuda forma parte de los convenios de colaboración autorizados por el Consello de la Xunta entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y cinco entidades sin ánimo de lucro, que suman una inversión total de 7,18 millones de euros.

Esta partida sitúa a la entidad viguesa entre las organizaciones con mayor financiación dentro de este programa autonómico, destinado a mantener y reforzar la red de asistencia especializada en adicciones en Galicia.

En el reparto aprobado por el Gobierno gallego también se incluyen 2.111.209 euros para la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga de A Coruña (Aclad), 1.245.119 euros para la Fundación Monte do Gozo, responsable del programa terapéutico-educativo Proyecto Hombre; 1.169.901 euros para la Asociación Ferrolana de Drogodependencias (Asfedro) y 777.972 euros para Cruz Roja de Lugo.

La Xunta incrementa este año en un 2 % la financiación destinada a estas entidades, lo que supone más de 140.000 euros adicionales respecto al ejercicio anterior, con el objetivo de reforzar los programas de asistencia sanitaria especializada en el ámbito de las adicciones.

Además, desde el pasado 1 de enero el Sergas asumió la gestión de las unidades asistenciales de atención a la drogodependencia de titularidad municipal, integrando 13 centros en el sistema sanitario público gallego.