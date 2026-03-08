Unha marea violeta reclama paz e igualdade nas rúas viguesas: «De estar viva Rosalía, con nós viría»
A segunda marcha do 8M en Vigo congregou a centos de persoas pola resistencia feminista e os dereitos das mulleres, nunha xornada marcada de novo pola división do movemento con dúas mobilizacións diferenciadas
O feminismo volve saír esta tarde á rúa no 8M en Vigo. Na segunda manifestación do día, multitudinaria, convocada pola Plataforma Feminista e integrada por diferentes colectivos, sindicatos e partidos, unha marea de bandeiras violetas saíron ás seis da tarde da Praza de España.
Nas pancartas e carteis abundaban os lemas que chamaban á paz, así como as siglas de CCOO, se ben tamén se viron do BNG e UGT.
Houbo, como noutros anos, momentos lúdicos como a canción con coreografïa «Feminismo para adiante, machismo para atrás».
Entre as consignas berradas, «De estar viva Rosalía, con nós viría», mentres nas pancartas se podían ler alegatos contra o medo e a favor da resistencia feminista ou «non daremos tregua».
A protesta evidenciou un ano máis a creba no seo do feminismo con dúas mobilizacións diferentes. A primeira tivo lugar esta mañá dende as 12.00 horas polo mesmo percorrido. O fin da mesma este ano era reclamar a abolición da prostitución e concienciar sobre as agresións contra as mulleres e os feminicidios.
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra