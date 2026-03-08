Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unha marea violeta reclama paz e igualdade nas rúas viguesas: «De estar viva Rosalía, con nós viría»

A segunda marcha do 8M en Vigo congregou a centos de persoas pola resistencia feminista e os dereitos das mulleres, nunha xornada marcada de novo pola división do movemento con dúas mobilizacións diferenciadas

Mar Mato

Mar Mato

O feminismo volve saír esta tarde á rúa no 8M en Vigo. Na segunda manifestación do día, multitudinaria, convocada pola Plataforma Feminista e integrada por diferentes colectivos, sindicatos e partidos, unha marea de bandeiras violetas saíron ás seis da tarde da Praza de España.

Nas pancartas e carteis abundaban os lemas que chamaban á paz, así como as siglas de CCOO, se ben tamén se viron do BNG e UGT.

Houbo, como noutros anos, momentos lúdicos como a canción con coreografïa «Feminismo para adiante, machismo para atrás».

«Nin guerra que nos mate nin paz que nos oprima»

Pablo Hernández Gamarra

Entre as consignas berradas, «De estar viva Rosalía, con nós viría», mentres nas pancartas se podían ler alegatos contra o medo e a favor da resistencia feminista ou «non daremos tregua».

A protesta evidenciou un ano máis a creba no seo do feminismo con dúas mobilizacións diferentes. A primeira tivo lugar esta mañá dende as 12.00 horas polo mesmo percorrido. O fin da mesma este ano era reclamar a abolición da prostitución e concienciar sobre as agresións contra as mulleres e os feminicidios.

