Últimos días para beneficiarse del programa de termalismo social de la Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra mantiene abierto hasta el próximo viernes 13 de marzo el plazo para que los mayores de 55 años puedan inscribirse en +Benestar, programa que con un presupuesto superior a los 220.000 euros ofrece 2.127 plazas para disfrutar de estancias en balnearios, talasos y spas de la provincia. 2.097 plazas están subvencionadas con 100 euros por parte de la Diputación, mientras que otras 30 se reservan para personas en riesgo de exclusión, con una ayuda que asciende a 400 euros sobre el coste total de la estancia.

En concreto, la iniciativa plantea estancias de seis días y cinco noches en un establecimiento termal para más de 2.100 empadronados en algún concello de Pontevedra, al tener que cumplir distintos requisitos: ser mayor de 55 años (o, en el caso de no llegar a esa edad, contar con una discapacidad superior al 65%), ser pensionista o tener acreditado un respiro familiar.

El programa se desarrolla en ocho establecimientos termales de la provincia, situados en Sanxenxo, O Grove y Lalín y los precios oscilan entre los 275 y los 334 euros. Además de la estancia, el paquete comprende pensión completa, uso de instalaciones termales un mínimo de hora y media al día, tres tratamientos complementarios, programación sociocultural y el traslado de ida y vuelta en autobús a los establecimientos desde Vigo o Pontevedra.

Noticias relacionadas

Aquellas personas interesadas en presentar las solicitudes para conseguir las ayudas de la institución para este programa de termalismo social pueden acceder a todos los detalles y requisitos en las bases del programa, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. Entre los objetivos de la Diputación está fomentar un envejecimiento activo y la independencia de las personas mayores, destacan desde el gobierno provincial.