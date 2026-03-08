San Rafael celebra a su patrón con una eucaristía del obispo Valín

El Hogar y Clínica San Rafael reunió este domingo en Vigo a cerca de 200 personas para conmemorar la festividad de San Juan de Dios en una jornada de convivencia organizada junto al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que también comparte patrón.

La celebración incluyó una eucaristía oficiada por el obispo de Tui-Vigo, Antonio José Valín, a la que asistieron representantes institucionales y autoridades gallegas. Después, las personas asistentes disfrutaron de una actuación de música popular protagonizada por usuarios del centro y de una exhibición de los bomberos vigueses.

A los festejos asistieron el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; la delegada territorial de la Xunta en la ciudad, Ana Ortiz; la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vigo, Yolanda Aguiar; el secretario territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Fernando González Abeijón; y la directora territorial de Política Social, Ángeles Rouco

La jornada concluyó con una comida popular y una actuación del grupo vigués Demasiadas sombras y pocas luces, en la que también participaron usuarios de Apamp y Aspanaex, poniendo el broche final a una cita marcada por la participación y el espíritu comunitario.