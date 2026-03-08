Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Salón del Automóvil de Vigo se despide con un volumen de negocio de 17 millones

La concentración de vehículos Porsche, el estand de la Escudería Rías Baixas o el Tesla Cybertruck, entre las grandes atracciones del evento

Visitantes del salón hoy, en la última jornada del evento, que se celebró en el Ifevi desde el miércoles.

Visitantes del salón hoy, en la última jornada del evento, que se celebró en el Ifevi desde el miércoles. / Alba Villar

Borja Melchor

La 35.ª edición del Salón del Automóvil de Vigo se despide hoy del Ifevi tras cinco jornadas en las que pasaron por el recinto ferial miles de personas interesadas en las novedades del sector, con presencia destacada de eléctricos e híbridos, además de nuevos lanzamientos y modelos emblemáticos. La organización destaca que el volumen de negocio generado por el evento ronda los 17 millones de euros.

Esta cita reunió una cifra récord cercana a las 55 marcas distribuidas en más de 20.000 metros cuadrados. Las principales firmas del sector presentaron sus modelos más recientes, junto a numerosas ofertas y promociones especiales para los asistentes.

Entre lo más destacado: la concentración de vehículos Porsche, el estand de la Escudería Rías Baixas, que exhibió varias unidades de competición y acogió una conferencia en la que se repasó la historia de la prueba, y el Tesla Cybertruck.

MotorOcasión Vigo 2026

Del jueves al domingo, el Ifevi acoge la XXVI edición del Salón del Vehículo Usado y de Ocasión, MotorOcasión Vigo 2026, una cita ya consolidada en la que los principales concesionarios de la comarca pondrán a la venta su mejor selección de usados y de ocasión, cerca de 1.000 concentrados en un mismo espacio una amplia oferta y condiciones especiales para el público.

