El Salón del Automóvil de Vigo se despide con un volumen de negocio de 17 millones
La concentración de vehículos Porsche, el estand de la Escudería Rías Baixas o el Tesla Cybertruck, entre las grandes atracciones del evento
La 35.ª edición del Salón del Automóvil de Vigo se despide hoy del Ifevi tras cinco jornadas en las que pasaron por el recinto ferial miles de personas interesadas en las novedades del sector, con presencia destacada de eléctricos e híbridos, además de nuevos lanzamientos y modelos emblemáticos. La organización destaca que el volumen de negocio generado por el evento ronda los 17 millones de euros.
Esta cita reunió una cifra récord cercana a las 55 marcas distribuidas en más de 20.000 metros cuadrados. Las principales firmas del sector presentaron sus modelos más recientes, junto a numerosas ofertas y promociones especiales para los asistentes.
Entre lo más destacado: la concentración de vehículos Porsche, el estand de la Escudería Rías Baixas, que exhibió varias unidades de competición y acogió una conferencia en la que se repasó la historia de la prueba, y el Tesla Cybertruck.
MotorOcasión Vigo 2026
Del jueves al domingo, el Ifevi acoge la XXVI edición del Salón del Vehículo Usado y de Ocasión, MotorOcasión Vigo 2026, una cita ya consolidada en la que los principales concesionarios de la comarca pondrán a la venta su mejor selección de usados y de ocasión, cerca de 1.000 concentrados en un mismo espacio una amplia oferta y condiciones especiales para el público.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra