Las propuestas del PP de Vigo para los Vigueses Distinguidos: investigación sanitaria, Olimpia Valencia, Discamino y rallys

El PP de Vigo hizo públicas este domingo sus propuestas para la gala de Vigueses Distinguidos que se celebrará el 25 de marzo en el Auditorio Mar de Vigo. Por un lado, los populares entienden que se debe conceder la Medalla de Oro de la ciudad al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIGS), mientras que apuesta por designar Vigueses Distinguidos a Olimpia Valencia, Gerardo Fernández y Fernando Mouriño. «Representan valores de excelencia, compromiso social y vinculación con la ciudad», destaca la presidenta de los populares, Luisa Sánchez.

Para el PP, el IIGS se ha consolidado como «centro de referencia en investigación biomédica en España», con capacidad además para atraer talento e inversión a la ciudad. Mientras, dos de los tres premios Vigueses Distinguidos serían a título póstumo para reconocer a Olimpia Valencia primera mujer gallega en licenciarse en Medicina, y Gerardo Fernández, persona sordociega que fue cofundador del proyecto DisCamino junto a Javier Pitillas y que falleció el pasado mes de noviembre. Por otro lado, los populares buscan distinguir a Fernando Mouriño, histórico presidente de la Escudería Rías Baixas tras una trayectoria de 45 años vinculada a la entidad, consolidando la prueba de rallys de Vigo como una de las más destacadas de España.