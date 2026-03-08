Nueva disminución en Vigo de las viviendas turísticas registradas ante la Xunta

El registro de la Xunta de viviendas de uso turístico (VUT) prolonga en Vigo la tendencia que arrancó a mediados del año pasado, coincidiendo con la batería de regulaciones que tratan de limitar este tipo de inmuebles tanto a nivel estatal como local para fomentar más alquileres de larga duración para los vecinos de la ciudad. Según los datos que acaba de actualizar la administración autonómica cerrados a 1 de marzo, hay un total de 2.052 viviendas registradas para contar con la licencia turística, cifra que es un 1,3% más baja que la que había un mes antes y que se sitúa a niveles de hace año y medio. Esta nueva caída se produce tras el ligero repunte de inscripciones percibido a lo largo de enero, cuando las VUT experimentaron un crecimiento inferior al 1% que permitía romper de cuatro meses consecutivos a la baja.

Los más de 2.000 pisos turísticos que aparecen inscritos en el registro de la Xunta no están todos, sin embargo, en el circuito de comercialización, ya que los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, con una metodología de mapear la presencia de este tipo de alojamientos en las principales plataformas, reflejan que la cifra que se oferta en Vigo ronda los 1.200 inmuebles. Hay que tener en cuenta, además, que desde mediados de 2025 es obligatorio contar con un código para anunciarse que deben autorizar los registradores de la propiedad, petición que a veces se encuentra con la negativa de los profesionales al concluir que los solicitantes no cumplen los requisitos.

Tomando como referencia los datos autonómicos, las viviendas de uso turístico sumarían a la capacidad de alojamiento de Vigo casi 9.700 plazas, mientras que los hoteles y pensiones abiertos en la actualidad en la ciudad rondan las 5.600. En su momento, cuando las VUT proliferaban a un ritmo muy elevado, su capacidad llegó a ser más del doble que la de la planta hotelera.