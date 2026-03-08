Lola Galovart, Valedora do Cidadán de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado

La exmagistrada María Dolores 'Lola' Galovart Carrera (Huelva, 1955) resultó herida grave este sábado en el aparatoso accidente que tuvo lugar en la Autopista del Atlántico en su entrada a Vigo. La actual Valedora do Cidadán de la ciudad se encuentra en la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro, aunque está ya consciente tras sufrir un politraumatismo.

Galovart ejerce de comisionada para la defensa de los derechos e intereses de los vecinos desde hace un año, cuando el pleno municipal aprobó su nombramiento con los votos del PSOE para suceder a Luis Espada, exrector de la Universidade de Vigo. Anteriormente ejerció como vicevaledora do Pobo a nivel gallego entre 2005 y 2012. Posteriormente fue elegida diputada en el Congreso en la lista socialista de Pontevedra, ejerciendo entre 2016 y 2019.

En este periodo participó en la redacción del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado en septiembre de 2017. En octubre de 2022 se jubiló de la carrera judicial desde su último destino, en el Juzgado de lo Penal número 5 de Violencia de Género en Las Palmas de Gran Canaria .

Contexto del accidente

La exmagistrada resultó herida grave en un aparatoso accidente en la AP-9V cuando conducía su vehículo, un utilitario de la marca Smart, en el acceso a la ciudad. Los hechos tuvieron lugar en el punto kilométrico 3,5 poco después de los institutos del Rosales 2 y el República Oriental do Uruguai (ROU). Por motivos que todavía se desconocen el vehículo sufrió una salida de vía, resultando herida también la mujer que iba de acompañante.

Vehículo accidentado en la AP-9 en la tarde de este sábado / E. R.

A las 19.15 horas unos particulares informaron al 112 del accidente, desplazándose hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos camiones de Bomberos de Vigo, Emergencias Sanitarias del 061 y Guardia Civil de Tráfico. Galovart, que se encontraba al volante, tuvo que ser excarcelada por los bomberos y presentaba heridas más graves que la otra víctima, cuyo estado era leve.

Hasta después de las 19.45 horas el tráfico estuvo cortado parcialmente en este tramo de la AP-9 desde la zona de la rúa Coutadas, en el barrio de Teis, dificultando, como consecuencia, la circulación en calles de acceso a Vigo como Sanjurjo Badía, Buenos Aires y Travesía de Vigo, hasta dos horas después de que se produjera el accidente.