Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo

Segunda confirmación y primera de alcance internacional para los conciertos del Vigo en Festas de este verano: Chayanne. El artista puertorriqueño actuará el jueves 30 de julio en el Auditorio de Castrelos.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, en un vídeo difundido en sus redes sociales. «Tuvimos miles y miles de peticiones», recordaba en referencia al autor de 'Torero' o 'Salomé'. Entre sus temas recientes más destacados están 'Bailando Bachata' con casi 600 millones de reproducciones en Youtube. La visita será breve dentro de su nueva gira «Bailemos otra vez», ya que dos días antes actuará en Murcia y al día siguiente en Chiclana, Cádiz. El de Vigo es el único concierto confirmado en todo el norte de España dentro de ese tour.

Será la primera vez que Chayanne actúe en Vigo en sus casi 30 años de carrera. Toma así la estela de otros referentes de la música latinoamericana como Juanes, Maná o Gente de Zona que lograron llenar el Auditorio de Castrelos, atrayendo a miles de emigrantes que residen en la ciudad.

Su último concierto en Galicia había sido el 18 de mayo de 2025 el pasado año en el Coliseum de A Coruña, lugar donde ya había recalado en 2002 y 2004. «Hablar de Chayanne es hablar de millones de discos vendidos», aseguraba el regidor sobre uno de los grandes superventas de principios de siglo.

Se trata del segundo artista anunciado para este verano en Castrelos. Viva Suecia, grupo murciano referente en la escena indie, actuará en el mismo recinto el viernes 14 de agosto.

Cartel completo y entradas

El Auditorio de Castrelos cuenta como gran particularidad el libre acceso para la mayor parte de su aforo. Al mismo tiempo, dispone de una zona delantera con capacidad para unas 5.000 personas y para la que es posible adquirir reservas a precios populares al hacerse cargo el Concello de Vigo del grueso del coste. La venta de las entradas para la misma suele activarse unos 10 días antes del concierto, habilitándose canales de venta presenciales y online en dos turnos (matinal y vespertino) para conseguirlas.

Otros conciertos previstos en Vigo

En esta ocasión Castrelos no tendrá su tradicional papel principal en la programación de ocio. El verano musical en Vigo arrancará el viernes 26 de junio con la segunda edición del Galicia Fest. El evento organizado por Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra contará en esa jornada con La Reina del Flow -fenómeno surgido de Netflix- o los gallegos Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit y Sabela.

El sábado 26 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Taburete, Marlena y los gallegos Carla Lourdes y Fredi Leis. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos tendrá una doble sesión de la mano de Leiva el fin de semana siguiente. El exintegrante de Pereza ha logrado vender todas las entradas para los conciertos del 3 y 4 de julio.

El fin de fiesta por parte de los gobiernos provincial y autonómico llegará el 11 de septiembre. El vigués Hard GZ ofrecerá un concierto en una ubicación todavía por definir, aunque las entradas ya están a la venta desde 20 euros.