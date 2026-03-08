Brutal desplome de los contratos de alquiler firmados en Vigo, con cada vez menos opciones para encontrar un hogar

Año nuevo, todo igual e incluso peor para el ya tensionado de por sí mercado del alquiler residencial en Vigo, que ha registrado un brutal desplome, del 36%, de los contratos de arrendamientos firmados entre propietarios e inquilinos en los dos primeros meses del año, especialmente en febrero, en un contexto en el que los precios siguen disparados y confirmando a la ciudad olívica como la más cara de Galicia si se tiene en cuenta la renta media de las fianzas depositadas ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Vigo ya había cerrado 2025 como el año con menor número de contratos firmados en los últimos ocho años.

Los datos publicados por el organismo autonómico reflejan que en enero y febrero se firmaron un total de 593 contratos, mientras que en el mismo período del año pasado la cifra superaba con creces los 900, cifra similar a la de la serie histórica de los arranques de año previos desde que la Xunta publica estadísticas sobre las fianzas de los alquileres. La fotografía es todavía más preocupantes si se toma como referencia lo sucedido en febrero, con una media de apenas ocho arrendamientos formalizados por día, con 239 contratos entregados al IGVS en el conjunto del mes, la segunda cifra más baja desde que hay registros después de la anotada en diciembre de 2024, cuando apenas se depositaron 178 fianzas ante la administración autonómica.

Todo esto habla de un claro estrangulamiento de la oferta de viviendas para alquilar, con el añadido de que lo que está saliendo al mercado exige un mayor esfuerzo a los inquilinos. En estos momentos, las principales plataformas inmobiliarias recogen poco más de 300 anuncios de viviendas para los arrendamientos de larga duración, ya que son cada vez más los propietarios que prefieren destinarlos a los denominados alquileres de temporada, los pensados para estancias entre octubre y junio y que permiten despejar el verano para trasladar esos inmuebles al arrendamiento vacacional, con unos precios más elevados y mayor rentabilidad. Esta modalidad representa ya el 20% de las viviendas en el mercado del alquiler, según los datos de Idealista.

Escalada

La escasez de pisos se nota también en los precios de los mismos, ya que a día de hoy es imposible encontrar algo por debajo de los 500 euros mensuales de renta (están en esa barrera apenas un puñado de estudios de menos de 40 metros cuadrados) y la mitad de los anuncios publicados exigen ya al menos una renta mensual de 1.000 euros. Aquellos que estén pensando en encontrar algo más amplio están en la obligación de rascarse mucho más el bolsillo, con las viviendas de dos habitaciones situándose en todo momento por encima de los 650 euros.

Esta escalada de precios se viene vislumbrando desde hace tiempo, como demuestran los datos recopilados por el Observatorio Galego da Vivenda, con Vigo acumulando ya 10 meses con la renta media de los contratos firmados por encima de los 700 euros mensuales, convirtiéndose en lo que va de año en la más cara de Galicia al registrar A Coruña, tras la declaración por parte del Concello herculino como zona tensionada, una disminución de los costes del alquiler. Según el IGVS, los precios en Vigo en el arranque de este 2026 son casi un 6% superiores a los que había hace 12 meses. Por el momento, a diferencia de lo que sucede en la urbe coruñesa, el gobierno municipal vigués confía en incrementar el parque de viviendas en alquiler sacando al mercado inmuebles vacíos con incentivos a los propietarios, descartando a priori acudir a la herramienta de la zona tensionada, que también quiere utilizar Santiago de Compostela.

Barrios

El observatorio autonómico ofrece también una radiografía de los últimos 12 meses en los diferentes barrios de Vigo, desvelando que el centro continúa siendo la zona más cara de la ciudad al superar los contratos firmados claramente los 820 euros de media, aunque otros cuatro distritos como son Casco Vello, el entorno del Corte Inglés, Bouzas y Plaza de Independencia están ya por encima de los 700 euros. Por primera vez, ningún barrio del casco urbano vigués tiene el precio medio por debajo de los 600 euros.

Así, aunque el centro continúa registrando el mayor número de contratos firmados, las exigencias de los propietarios están haciendo que cada vez sean más los inquilinos que busquen alternativas en los barrios o, incluso, en los concellos del área metropolitana, que en los últimos tiempos han registrado más fianzas ante la Xunta.