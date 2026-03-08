La cantera de la NASA se forma en Redondela

La fase gibosa de Venus, es decir, el momento en que más de la mitad del planeta se ve iluminado desde la Tierra, puede observarse con telescopio y, en condiciones favorables, incluso con prismáticos, aunque no es fácil de distinguir con este tipo de instrumento. Ángel Lago Suárez, alumno de 12 años del CEIP Plurilingüe Quintela (Redondela), lo ha conseguido recientemente. Cuenta a FARO con orgullo que se trata de un «hallazgo de ciencia joven». Sueña con ser ingeniero de la NASA o de SpaceX, empresa aeroespacial estadounidense que fabrica cohetes y naves espaciales.

«Estaba apuntando al cielo desde mi casa [en Quintela] con los prismáticos y vi algo que parecía una estrella, pero me pareció raro porque las estrellas suelen aparecer cuando es de noche. Entonces, pensé que podría ser un planeta. Las estrellas suelen parpadear porque las capas de la atmósfera distorsionan su luz y el planeta, sin embargo, tiene una luz fija», explica. Con toda esta información, recurrió a Google para confirmar que se trataba de Venus. Lo comprobó también «en el Stellarium», un programa que reproduce el cielo en el ordenador o el móvil para saber qué estrellas y planetas se pueden ver.

Observar cuerpos celestes es uno de los pasatiempos de este joven. Ya ha visto la Luna, la Vía Láctea y, recientemente, Venus. «Estoy intentándolo con Júpiter», indica antes de señalar que el instrumento que usa «son unos prismáticos normales». Tiene pensado pedirle a su padrino un telescopio para continuar desarrollando su pasión por este mundo, al que le quiere dedicar mucho más tiempo en un futuro. Está en sexto de educación primaria, pero ya tiene claro que desea trabajar en la NASA o SpaceX. Su objetivo es «investigar si de verdad ha habido vida en Marte». «Yo creo que ha habido vida alienígena», vaticina.

Ángel Lago Suárez, con información sobre el espacio recopilada en una carpeta. / Pablo Hernández Gamarra

Avanza que, con su telescopio, le encantaría ver las lunas de Júpiter y Saturno. Mientras lo espera, busca por su cuenta novedades sobre la investigación del universo. Le gusta especialmente indagar sobre los vehículos que exploran Marte, los denominados rovers. Todo lo que le parece interesante lo comparte con su familia y, muy de vez en cuando, con sus amigos, puesto que es el único de su grupo al que le gusta este mundo. «Si encuentro algo de interés, se lo cuento a mi madre primero y, luego, a veces, a mis profesores y a mis compañeros», relata antes de comentar que se le dan bien todas las asignaturas.

Una charla en el instituto

Su afición por el universo comenzó a germinar con una charla por videollamada con profesionales de la NASA en su colegio el curso pasado, cuando estaba en quinto de educación primaria. «Nos hablaron del telescopio Hubble y de los eclipses. Desde ese momento, me empezó a interesar este mundo. Empecé a buscar fotos de satélites y, después, de cohetes. Luego, ya quise investigar más sobre el espacio», indica Ángel a FARO.

Subraya que le gustaría conocer a más gente apasionada por este mundo, pero rechaza hacerlo a través de las redes sociales. «A mí no me gustan esas cosas raras de TikTok o Instagram. Me gusta leer noticias sobre el espacio», apostilla.