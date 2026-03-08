Así actúan los estafadores inmobiliarios en Vigo: «Cuidado, alquila pisos y habitaciones inexistentes»

El fraude en el alquiler de viviendas está en un momento álgido. Una sentencia dictada hace ya unos años en Vigo evidencia uno de los múltiples «modus operandi» que siguen utilizando los ciberestafadores inmobiliarios. En aquel caso el acusado insertó en el portal Fotocasa un anuncio de alquiler relativo a una casa reformada en Matamá. Era totalmente falso. No había ninguna vivienda en dicha parroquia viguesa que respondiese a esas características. Lo que había hecho el timador, que acabó siendo condenado, fue copiar en su publicación las fotos de otra casa publicitada por una inmobiliaria y situada a casi 150 kilómetros de Vigo, concretamente en Camariñas (A Coruña).

La Audiencia de Vigo, que centraliza la mayoría de estos casos, celebró en 2025 casi una decena de juicios por fraudes de estas características. Entre quienes se sentaron en el banquillo destacó un nombre, el de Pedro María M.O., una activo estafador con varias condenas ya a sus espaldas del que se alertó en foros de Facebook o en grupos de WhatsApp. «Mucho cuidado, es un estafador. Alquila pisos y habitaciones que no existen por toda Galicia», se señalaba en una de las numerosas publicaciones. En una de las últimas vistas orales celebradas contra él la perjudicada fue una joven a la que engañó con un piso en pleno centro de Vigo, en la calle Velázquez Moreno. La peculiaridad de este hombre, como contó hace unos meses a FAROuna de sus víctimas, es que solía buscar él mismo a sus objetivos en grupos o páginas de alquileres. «No publica en web. Lo que hace es buscarte, llevarte a su terreno y ganarse tu confianza criticando la burbuja inmobiliaria», describió la mujer sobre las artimañas que utiliza.

A través de conocidas plataformas

Aunque la mayoría de las estafas se focalizan en el mercado de los arrendamientos de larga duración, también ha habido casos de fraudes en alquileres vacacionales. Como el de una viguesa a la que engañaron con la reserva de un piso en Mallorca o el de otra a la que estafaron con una casa en Lisboa. En ambos casos los alquileres fantasma se publicitaron en conocidas webs: Booking y Rentalia.

Hubo otro caso enjuiciado también en Vigo en el que la víctima fue un hombre que necesitaba alquilar una habitación en Baleares por un trabajo que le había surgido en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Contactó con la finalmente condenada a través de la plataforma Idealista. La mujer le advirtió de que, si no quería perder el piso, hiciera una reserva de dos meses del alquiler y de otros tres meses de fianza, con lo que el hombre realizó una transferencia inmediata por importe de casi 2.000 euros. Pero se quedó sin el dinero y sin el alquiler que necesitaba.