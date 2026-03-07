Los Porsche se suman en Vigo al paraíso de los amantes de las cuatro ruedas

Un aliciente más para los amantes de las cuatro ruedas en el Ifevi. Al paraíso que es el recinto ferial desde el miércoles para los aficionados a los coches con la celebración de la 35ª edición del Salón del Automóvil de Vigo se sumó durante la jornada de este sábado la ya tradicional concentración Porsche, en la que participaron unos 30 vehículos de la popular marca alemana, que pudieron ser contemplados por los asistentes a la feria antes de realizar una ruta por la ciudad y su entorno.

En el interior del Ifevi, mientras, continuó el desfile de asistentes para disfrutar de los modelos expuestos por las 54 marcas presentes en la edición de este año, pudiendo conocer las principales novedades y los reclamos que ofrecen los nuevos vehículos en clave tecnológica y en los sistemas de conducción.

El Salón del Automóvil cerrará este domingo sus puertas hasta el próximo año con otra intensa jornada que arrancará a las 11:00 horas y que se prolongará hasta las 20:00 horas. Las entradas tienen un precio de 8 euros.