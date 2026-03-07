La pasión por Corea del Sur llega a la UVigo

Corea del Sur está muy de moda. Se ha introducido de lleno en nuestro día a día gracias, en gran parte, al k-pop (es decir, el pop coreano, un género musical), con los grupos BTS, Twice o Blackpink como orgullosos representantes, pero también por el manga, videojuegos, series y películas: «El juego del calamar»; «Parásitos», primer filme no hablado en inglés en ganar el Oscar a mejor película; o «Las guerreras K-pop», de animación: el largometraje más visto en la historia de Netflix. Se suman a esta gran ola el bum de la gastronomía y el de la cosmética y estética exportada en forma de rutinas de cuidado facial, marcas e «influencers», así como el interés que genera el potente desarrollo tecnológico y económico experimentado por uno de los países más pobres del mundo en los años 50 y 60 del siglo pasado.

El mundo académico es consciente de esta realidad, cada vez más evidente. Por ello, el Centro de Posgrao e Formación Permanente de la Universidad de Vigo (UVigo) organiza en modalidad semipresencial —8 horas y media de las 30, presenciales— la microcredencial «Inmersión inicial en cultura, lingua e comunicación coreana para negocios», una formación inicial «diseñada para ofrecer una visión previa, rigurosa y contextualizada de la Corea contemporánea». Esta propuesta está dirigida a «estudiantes, profesionales y personas interesadas que se preparan para realizar estudios o estancias académicas en el país, así como a quienes trabajen directamente con empresas coreanas y necesiten comprender mejor su contexto sociocultural y profesional».

Trasladan desde la institución académica que la microcredencial «destaca por su enfoque intercultural aplicado, que combina análisis académico con una comprensión práctica de los marcos sociales, culturales, lingüísticos y comunicativos que estructuran la vida cotidiana y el ámbito universitario en Corea del Sur, así como los contextos laborales y empresariales». «Es una formación orientada a proporcionar herramientas reales para una interacción eficaz en un entorno cultural diferente», explican antes de subrayar que se trata de una oportunidad «para adquirir una preparación sólida y contextualizada» sobre este territorio «en un momento de creciente relevancia de las relaciones académicas y empresariales con el país».

La formación, impulsada también por la Vicerreitoría de Internacionalización, tiene como finalidad «desarrollar competencias interculturales aplicadas al contexto coreano y mejorar las habilidades lingüísticas y comunicativas». Asimismo, busca capacitar a personas profesionales hispanohablantes y gallegohablantes para interactuar con eficacia con empresas e instituciones de Corea del Sur, así como comprender los códigos culturales, lingüísticos y estratégicos propios del entorno empresarial coreano. Se ofrecen un máximo de 25 plazas. El plazo de inscripción abrió el pasado martes y cierra el viernes 13; el de matrícula comprende desde el lunes 9 al sábado 14. El curso se imparte entre el 17 de marzo y el 23 de abril.

Lugar de la formación y precios

La UVigo advierte que, al tratarse de plazas limitadas, se recomienda realizar la preinscripción en el plazo establecido (se puede hacer en este enlace). Esta microcredencial consta de 30 horas de formación —3 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos—. Se impartirá en la Facultad de Filoloxía e Tradución y a través de la plataforma Zoom. El coste del curso varía según el colectivo: público en general, 282 euros; exalumnos de la UVigo, 253,80 euros; y comunidad de la UVigo, 239,70 euros. Tras aplicar la subvención correspondiente, el precio final será de 84,60 euros. Está financiado para personas de entre 25 y 64 años.

El curso prepara a los participantes para gestionar relaciones comerciales e institucionales con Corea del Sur y actuar como enlace intercultural en equipos internacionales. Los alumnos adquieren conocimientos prácticos sobre etiqueta, protocolo y dinámicas empresariales coreanas, así como la capacidad de adaptar estrategias de comunicación en entornos de negocio global. Además, se ofrece una competencia básica en lengua coreana para poder desenvolverse en interacciones profesionales sencillas. El criterio de selección es por orden de inscripción. La evaluación se realizará el 23 de abril: será una simulación de negociación de 2 horas y media de duración. Para acceder a esta microcredencial, se requiere documento de identificación y título universitario.