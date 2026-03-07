Las magnolias adelantan la primavera en el Parque de Castrelos

El Parque de Castrelos vive uno de los espectáculos más llamativos del final del invierno: la floración de las magnolias. En los jardines del pazo de Quiñones de León, el divulgador científico e influencer David Eyo, conocido en redes como «el hombre del bosque», explica por qué estas especies sorprenden al mostrar sus flores antes de que broten las hojas, un rasgo característico del género. Según explica la magnolia es una planta fácilmente reconocible, destacan por el tamaño de sus flores y por una particularidad botánica que sorprende a muchos visitantes: florecen antes de que broten las hojas.

En ejemplares adultos puede darse una segunda floración más adelante, aunque suele pasar más desapercibida porque coincide con la presencia de hojas. Los tonos más frecuentes van del blanco al rosa, con híbridos que amplían la gama. Entre las variedades presentes figura la magnolia ‘Susan’, reconocible por el contraste de color: «rosa intenso por fuera» y «un interior de los pétalos completamente blanco». Tras la floración, permanecen restos de estambres que terminarán desprendiéndose y darán paso a una estructura similar a una pequeña piña, de la que podría formarse el fruto.

La floración también deja una huella clara en el suelo. Después de abrirse, las flores caen y las magnolias «dejan el suelo completamente sembrado» de pétalos, formando una alfombra natural bajo las ramas.

Castrelos permite además fijarse en otra especie muy conocida: la Magnolia grandiflora, llamada popularmente «magnolio» o «magnolia macho». Es un árbol de hoja perenne, con hojas grandes y duras, muy valoradas en floristería y decoración. A diferencia de las magnolias de floración invernal, esta variedad «florece en verano, mucho más tarde que las otras», con flores blancas, fragantes y de gran tamaño. También puede producir frutos en forma de piñas, que albergan semillas de color rojo coral.