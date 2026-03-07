Fiesta del fútbol el lunes en Vigo: firmas de dos jugadores del Celta, minibalón de regalo y sorteo de entradas

Los amantes del fútbol y, en especial, los del Celta tienen una cita única el lunes 9 de marzo en la Gran Vía. La tienda Movistar ubicada en el número 15 de esta avenida acogerá el evento «Estadio Movistar LaLiga», un «roadshow» único y gratuito «que fusiona fútbol y tecnología». Los futbolistas del primer equipo celeste Javi Rodríguez y Carlos Domínguez firmarán autógrafos a los aficionados de 17.30 a 18.30 horas. También se sortearán entradas para el partido del RC Celta contra el Oviedo, que se disputará en Balaidos el 12 de abril.

Informa Movistar que «todas aquellas personas que se acerquen a una de las tiendas adheridas a la promoción podrán conseguir un minibalón oficial de LaLiga hasta fin de existencias. También habrá regalos y sorteos para todos los asistentes. «Con más de 40.000 asistentes en la temporada anterior y 250.000 en sus tres ediciones ya realizadas, Estadio Movistar LaLiga consolida las tiendas Movistar como un espacio innovador y único para vivir la pasión del fútbol más allá de los estadios», destacan desde la compañía.

Este proyecto surge «gracias a la alianza entre LaLiga y Movistar». El objetivo es «ofrecer a los fans experiencias únicas, como poner en contacto a los aficionados con los futbolistas de los distintos clubes nacionales de fútbol. Este «roadshow» continuará su recorrido por Sevilla, Valencia, Bilbao y Barcelona.