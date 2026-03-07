Cuatro artistas reconocidos donan 15 obras al Concello de Vigo
Caballero destaca la importancia de estas incorporaciones, que se suman a los fondos artísticos municipales
La Junta de Gobierno del Concello aprobó la aceptación de un total de 15 obras de arte donadas por cuatro reconocidos artistas de Vigo, que pasarán a formar parte de los fondos artísticos municipales. Según informó el alcalde, Abel Caballero, se trata de tres creaciones de Delmiro Carballo, ocho de Puri del Palacio, tres de Antonio Félix Sánchez González y una de Francisco Torrón Durán.
El regidor destacó la importancia de estas incorporaciones, que se suman a los fondos artísticos municipales, los cuales «son muy importantes» y el Ayuntamiento sigue «engrosando de forma continua». Estas nuevas adquisiciones refuerzan la colección de arte local y consolidan el compromiso del Ayuntamiento con la promoción y conservación de la cultura en Vigo.
Subvenciones municipales
El Ayuntamiento de Vigo aprobó ayer las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para desarrollar actividades en el área de los servicios sociales durante 2026. El presupuesto destinado a estas ayudas asciende a 140.000 euros, «50.000 euros más» que el del presente año , según informó Caballero.
«Colaboramos con entidades de Vigo que trabajan en iniciativas de familia e infancia, personas mayores y con diversidad funcional, emigrantes e inmigrantes, minorías étnicas, personas marginadas sin hogar y personas con adicciones», trasladó Caballero.
