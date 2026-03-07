El Concello de Vigo le planta cara (de nuevo) al ruido de la Navidad

Que la convivencia de vecinos y visitantes sea lo más agradable posible. Es el objetivo que tiene entre ceja y ceja el Concello. Para conseguirlo, aprobó la adjudicación de los servicios para el estudio del impacto y las mediciones acústicas de los eventos del programa de Navidad del próximo año, con un importe cercano a 29.000 euros. Se trata de la celebración que más personas atrae a la urbe olívica.

Según explicó el alcalde, Abel Caballero, la empresa adjudicataria realizará un estudio acústico previo, predicción acústica de las actividades y una campaña de mediciones de control durante toda la Navidad. Estos trabajos forman parte de un programa que el Concello desarrolla desde hace años para reducir el impacto del ruido generado por la afluencia de turistas en la zona centro de la ciudad.

Los datos obtenidos permitirán elaborar un diagnóstico del estado actual y detectar posibles incidencias que puedan ser corregidas sobre la marcha. Caballero subrayó que el Ayuntamiento está «muy sensibilizado» con la necesidad de compatibilizar la celebración de la Navidad con la convivencia de los ciudadanos de Vigo y que se han producido mejoras «muy importantes» en esta materia durante los últimos años.

Asimismo, recordó que, desde 2007, se realiza cada cinco años la actualización del Mapa estratégico de ruidos de la ciudad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenó el año pasado la continuación de la ejecución de la sentencia en la que condenó, en mayo de 2024, al Concello por vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de una vecina del Areal por el ruido provocado durante la celebración de la Navidad del año 2022-2023.