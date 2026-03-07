Las claves del furor por Corea del Sur: «Cada vez hay más interés»

Lucero Dámaso, afincada en Vigo, es profesora de coreano en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Señala que «cada vez hay más personas interesadas en estudiar» este idioma —sobre todo, niños y adolescentes—por el bum que vive el territorio gracias a la internacionalización de su cultura (música, producciones audiovisuales y videojuegos, sobre todo) y avances tecnológicos.

Ha dado clase a alumnos hispanohablantes de Galicia, el resto de España (Sevilla, Madrid o Málaga), Bélgica, Portugal o Francia. Indica que Corea es una «gran oportunidad laboral para los jóvenes» y pone en valor al grupo BTS como embajador del país asiático más allá de la música. Está convencida de que la pasión por esta nación de algo más de 50 millones de habitantes irá a más.

Corea del Sur se ha introducido de lleno en nuestro día a día gracias, en gran parte, al k-pop (es decir, el pop coreano, un género musical), con los grupos BTS, Twice o Blackpink como orgullosos representantes, pero también por el manga, videojuegos, series y películas: «El juego del calamar»; «Parásitos», primer filme no hablado en inglés en ganar el Oscar a mejor película; o «Las guerreras K-pop», de animación: el largometraje más visto en la historia de Netflix.

Gatronomía y cosmética

Se suman a esta gran ola el bum de la gastronomía y el de la cosmética y estética exportada en forma de rutinas de cuidado facial, marcas e «influencers», así como el interés que genera el potente desarrollo tecnológico y económico experimentado por uno de los países más pobres del mundo en los años 50 y 60 del siglo pasado.

Dámaso anima a la gente a anotarse en un nuevo curso de la UVigo vinculado con este territorio. El Centro de Posgrao e Formación Permanente de la Universidad de Vigo (UVigo) organiza en modalidad semipresencial —8 horas y media de las 30, presenciales— la microcredencial «Inmersión inicial en cultura, lingua e comunicación coreana para negocios», una formación inicial «diseñada para ofrecer una visión previa, rigurosa y contextualizada de la Corea contemporánea».