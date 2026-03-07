La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes

Tras casi una década en el Laboratorio Ibérico de Nanotecnología de Braga (INL), la viguesa Sara Abalde regresa a Galicia por la puerta grande gracias a una prestigiosa Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC) para investigar la comunicación individual entre células tumorales e inmunes. Su proyecto Observer es uno de los 349 seleccionados entre los más de 3.000 evaluados en la última convocatoria de este programa, dirigido a investigadores brillantes que buscan reforzar su independencia y continuar con su carrera de éxito. Y lo llevará a cabo en el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (Ciqus) de la USC, con una financiación de 2 millones de euros durante 5 años.

Doctora en nanotecnología por la UVigo, Abalde pasó una etapa de su carrera en Cambridge antes de fichar por el INL, donde lidera el grupo de Dispositivos Médicos. Y además, junto a la también viguesa Lorena Diéguez, es cofundadora de la empresa RUBYnanomed, que ha diseñado un revolucionario dispositivo de biopsia líquida capaz de detectar la metástasis mucho antes que los métodos actuales.

«Conseguir la Consolidator Grant ha sido fantástico. Además del prestigio, te da visibilidad. Y el objetivo no era solo volver a Galicia, sino poder elegir. Aunque ya llevo años con una independencia alta y con proyectos propios europeos tener mi propio grupo en un centro como el Ciqus donde muchos de los líderes tienen financiación ERC supone una motivación para aprender y establecer nuevas colaboraciones. Además Santiago también tiene un ecosistema innovador muy fuerte que me interesa por la start-up. Y es una suerte que Galicia tenga un programa de atracción de talento como el Oportunius de la Xunta porque es de los más competitivos», destaca.

La investigadora viguesa Sara Abalde Cela. / Cedida

Su elección final de destino ha sido una mezcla de «conciliación profesional y personal» y Abalde mantendrá sus colaboraciones actuales con investigadores de la UVigo: «Ya tenemos proyectos conjuntos y esto lo que hace es ampliar esa red». De hecho, una de esas iniciativas en marcha es 3DSecret, centrada en las células circulantes tumorales y que fue seleccionada dentro del programa Pathfinder Open del Consejo Europeo de Innovación para financiar ideas disruptivas.

El proyecto Observer estudiará la comunicación celular con idéntica vocación de vanguardia. «Como tecnóloga, hago investigación fundamental que resulte de interés para los biólogos y creo que en el ámbito de la comunicación celular todavía hay mucho que ofrecerles. Lo que convierte en diferenciadora a mi propuesta son dos cosas. Por un lado, estudiar esa comunicación a nivel individual, no entre grupos de células. Es decir, no observar cómo se comunica la gente en un estadio de fútbol, sino dos personas sentadas en un café hablando. Además, normalmente la comunicación se analiza a un solo nivel, por ejemplo, cómo se ve afectado el ADN o cómo cambia lo que la célula secreta. Y yo lo que quiero es desarrollar tecnologías que permitan estudiar de forma simultánea todos esos diferentes niveles. Y después poder integrar toda esta información multimodal para conseguir descifrar de forma mas precisa esa comunicación», explica.

El caso de estudio es una célula de cáncer y otra inmune, y los resultados del proyecto serán de interés para entender mejor los mecanismos relacionados con la enfermedad y el desarrollo de tratamientos más eficaces. «Eso sería muy en el futuro porque lo que hacemos es ciencia fundamental. Pero sería muy gratificante y bonito que pueda servir para identificar nuevas dianas terapéuticas, hacer pruebas de dosis en diferentes terapias o entender mucho mejor los mecanismos de la metástasis. En definitiva, para responder a la pregunta que los biólogos se hagan porque nuestra tecnología ofrece mucha más información que las actuales», subraya Abalde.

La investigadora viguesa ya intentó anteriormente conseguir alguna de las competitivas ayudas ERC, llegando hasta la fase de entrevista para una Starting Grant. Experiencias que le hicieron ganar «resiliencia» para presentarse a una convocatoria, que además de su pequeña tasa de éxito, conlleva otras dificultades. «Entendemos que lo que se pide en las Consolidator Grant es ciencia con un gran potencial de impacto en tu campo de estudio y en un futuro también en la sociedad. Y conseguir este equilibrio entre un proyecto rompedor, muy ambicioso, de alto riesgo pero alta ganancia y que, al mismo tiempo, resulte creíble y pueda llevarse a cabo es muy difícil», reflexiona.

Su empresa de biopsia líquida acaba de conseguir una certificación europea

Tras su traslado a Galicia, que prevé para este verano, Sara Abalde seguirá vinculada a la empresa que fundó con la viguesa Lorena Diéguez y Paulina Piairo y que en 2021 logró 7 millones de euros del Consejo Europeo de Innovación. «El año pasado abrimos nuestro propio laboratorio y oficina en el centro de Braga. Y hace una semana cerramos ese proyecto europeo y lo más importante es que hemos conseguido una certificación regulatoria para nuestro producto como dispositivo médico. Nos sentimos muy orgullosas y ya estamos cerrando otra ronda de financiación para el siguiente desarrollo y certificación», celebra.

Noticias relacionadas

Abalde también está preparando la «transición» para acabar sus proyectos en el INL, con el que seguirá colaborando. Y ha propuesto a los compañeros que lo deseen mudarse con ella a Santiago. «Todo esto se consigue rodeada de gente fantástica. Sin la gente que trabaja conmigo yo no me podría sentar a pensar o escribir proyectos. Siempre digo que la ciencia es un trabajo en equipo», subraya.