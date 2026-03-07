El BNG de Vigo lanza cuatro candidaturas para los Vigueses Distinguidos
Los nacionalistas quieren reconocer figuras del arte, cultura o movimiento vecinal
El BNG de Vigo acaba de trasladar a la Alcaldía y a los grupos municipales sus cuatro propuestas para ser reconocidas como Vigueses Distinguidos en la edición de este año, que se celebrará el jueves 26 en el Mar de Vigo. Los nacionalistas apuestan por figuras del arte, cultura y del movimiento vecinal, entendiendo su portavoz, Xabier P. Igrexas, que «representan moi ben o talento, o compromiso cívico e a pluralidade da nosa cidade».
Las candidaturas que impulsa el BNG son la de José Manuel Nogueira, conocido por su trayectoria de casi siete décadas dedicada a la defensa, enseñanza y promoción de música y baile tradicional gallego en Vigo; SonDeSeu, primera orquesta folk de Galicia nacida en Vigo en 2001; la asociación vecinal de Teis, que este año cumple medio siglo de historia; y a título póstumo el pintor Xosé Lodeiro, uno de los artistas más singulares de la plástica contemporánea.
