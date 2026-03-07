La Xunta de Galicia y el PP de Vigo critican los retrasos del AVE a Portugal y piden al Gobierno de Sánchez «ponerse las pilas»

Los retrasos en la construcción de la Línea de Alta Velocidad de la Eurorregión vuelven a poner en pie a la Xunta de Galicia y los partidos de la oposición en Vigo y la comunidad. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha pedido al Gobierno central que «se ponga las pilas y empiece a trabajar» para agilizar la conexión del AVE a Portugal. Preguntado sobre el nuevo plazo de Portugal para el AVE Lisboa-Vigo, que sitúa ahora el fin de su parte en 2033, Calvo ha lamentado que en los documentos sobre la cumbre Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en La Rábida, en Huelva, «no aparece ninguna mención al AVE».

Además, en esta cita no estuvo el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando este es «uno de los asuntos que más nos preocupa tanto en Portugal como en España». Calvo ha recordado que la Xunta se reunió con el alcalde de Oporto «hace muy poco» y «nos ratificó que, efectivamente, Portugal sigue apostando por la conexión con España a través de Vigo y, lógicamente, también con Madrid, y que seguían pensando en ese año 2032».

«Puede ser que sea en el 32 o en el 33, pero que el objetivo es cumplir el 32», ha añadido. Sin embargo, ha denunciado, «por parte del Gobierno de España los compromisos siguen sin ser claros», e intuye que no habrá «conexión antes del año 37 o 38, como muy pronto».

Por ello, ha pedido al Estado que «se ponga las pilas, que empiece a trabajar y que agilice cuanto antes esta conexión o, de lo contrario, va a llegar el AVE portugués a la frontera y vamos a estar en España todavía haciendo trámites».

Diego Calvo también ha criticado que «se haya celebrado la cumbre ibérica sin haber avisado a las comunidades autónomas»

Luisa Sánchez pide no conformarse «con ser menos lentos»

Las reacciones también llegaron desde la esfera municipal. La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha expresado su «profunda preocupación» por el nuevo horizonte anunciado por Portugal para la conexión de alta velocidad (AVE) entre Lisboa y la frontera con Galicia, que ahora sitúa en 2033 la finalización de su tramo, y ha criticado duramente la falta de un plazo claro por parte del Gobierno de España.

En declaraciones remitidas a los medios, Sánchez ha lamentado que, mientras Portugal fija un objetivo concreto para 2033, «el tramo entre Vigo y la 'raia' ni siquiera tiene fecha». «¿Qué dice España? ¿Tan mal lo ve este Gobierno que Pedro Sánchez ni siquiera se atrevió ayer a esbozar un horizonte de finalización?», ha cuestionado, en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno tras la Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en La Rábida (Huelva). La dirigente popular ha recordado que el Ministerio de Transportes y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, «nos prometieron el año 2030», una fecha que el PP lleva años advirtiendo como «irrealizable».

«Ahora parecen conformarse con ser menos lentos que Portugal», ha ironizado.Sánchez ha lanzado un reto directo al Ejecutivo central y al regidor vigués: «¿Son capaces de comprometer el AVE entre Vigo y Portugal para el año 2033? Seguro que no aceptarán este reto porque saben perfectamente que no lo conseguirán».Ha contrapuesto la postura portuguesa, que «se marca el objetivo de 2033», con la española, que «ni siquiera tiene objetivo». «Mucho nos tememos que esa conexión ferroviaria no entrará en servicio hasta 2038. Y, claro, si Portugal compromete 2033 y España habla de 2038, la comparación es sonrojante», ha añadido, destacando además la diferencia en los kilómetros que cada país debe construir.

La presidenta del PP vigués ha aludido a las palabras de Pedro Sánchez el día anterior, cuando admitió que «hay que acelerar», lo que interpreta como «una admisión de culpabilidad que hasta el momento negaba Abel Caballero». «¿Qué va a hacer ahora el alcalde de Vigo? ¿Va a mantener su discurso ilusorio, diciendo que todo va en tiempo y forma, llevándole la contraria a su jefe? ¿O por fin va a reconocer que los retrasos acumulados por el Gobierno de España son reales?», ha interpelado.