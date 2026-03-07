Bloquean la página web que recogía todas las incidencias que Adif ocultaba en la red

Malos tiempos para el ferrocarril en España y su transparencia. La página web que recogía todas las incidencias que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ocultaba en la red ha sido bloqueada, impidiendo así su consulta por parte de pasajeros, ferroviarios o medios de comunicación. Hace una semana FARO denunció que en las líneas que conectan Vigo con el resto de la península había una treintena de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTVs)

Así lo constataba la página web elaborada por usuarios desde octubre de 2024 en la que se anotaban 1.072 registros en 1.500 kilómetros de vía, siendo la mitad de ellos «críticas» al obligar a reducir a menos de 30 km/h. Desde los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) se añadieron casi 200 nuevas, aunque en el listado todavía no aparecían las de las líneas de Alta Velocidad entre Medina del Campo y Taboadela y Ourense y Santiago.

Desde la plataforma Dignitat a las Vies denuncian esta situación como «un acto de paternalismo inaceptable que aleja al Estado español de los estándares europeos» «A pesar de no haber recibido ninguna notificación oficial, el acceso a la web ya ha sido bloqueado, al menos parcialmente, y tenemos la creencia de que se ha instado una orden judicial contra nuestro dominio bajo el argumento de que la información sobre las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) es "sensible"», relatan en su portal. «Conocer el estado de la infraestructura no solo ayuda al usuario a entender los retrasos crónicos, sino que es la única vía para constatar, con datos en la mano, que las vías por las que circulamos cada día son seguras», añaden en el mensaje que ha sustituido a la información presente.

Las incidencias en el área de Vigo

Incluso los túneles de As Maceiras inaugurados en 2015 hay ya dos limitaciones que obligan a reducir la velocidad en medio kilómetro. La primera apareció el pasado 29 de septiembre debido al estado de los aparatos de la vía y comprende los 378 metros alrededor de la estación de Redondela AV, obligando a bajar de los 200 kilómetros por hora a 120 en su paso por el apeadero. La otra es un «bache» en el interior del acceso norte a Vigo, concretamente en la vía 2, que apareció esta misma semana. En su caso obliga a reducir también la marcha a la mitad hasta los 80 km/h.

La peor parte se la lleva la Línea del Miño entre Redondela y Monforte de Lemos con 13 limitaciones, siendo una de ellas la más veterana de toda Galicia: el estado del paso superior en Louredo-Os Valos, vigente desde al menos hace 16 meses. Otras cinco son por protección de los trabajos que se están acometiendo ahora, la gran mayoría vinculados al Corredor Atlántico. Así, es necesario reducir a 30, 50 y 80 km/h en casi 5 kilómetros en Redondela, la Plisan de Salvaterra, Arbo, Tui y Monforte.

Una de las LTVs en la red gallega / FdV

El estado de las trincheras afecta a otros tres puntos entre Arbo y Freiría (dos) y Barbantes-Ourense, donde también influye la construcción de una autovía. Completan los males el estado de la vía en Os Peares y Barra de Miño o un desprendimiento de tierras entre estos dos puntos.

Tampoco el Eje Atlántico, línea de Media Distancia más usada de toda España, escapa a estos problemas. Entre Catoira y Pontecesures se han limitado 1,2 kilómetros a 60 por hora ante las «quejas recurrentes de los maquinistas». En el entorno de Santiago figura otra idéntica por la «Fisura cruzamiento desvío 1», mientras que en Cerceda-Meirana hay una de 300 metros presente desde hace casi dos años por un «defecto de soldadura». Esta limitación fue uno de los motivos de que se alteraran los horarios del Eje Atlántico, ya que obligaba a reducir a 50 km/h incluso a trenes directos que suelen circular a 200.