Trump avisa a IránJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
Sucesos

Un aparatoso accidente por una salida de vía en la AP-9 dificulta el tráfico a la entrada de Vigo

El suceso tuvo lugar a las 19.15 horas e implicó a un turismo a la altura de los institutos de Coutadas

Testigos presenciales señalan que los pasajeros pudieron quedar atrapados en el interior

Vehículos de emergencia y retenciones en la AP-9V este sábado en la entrada a Vigo

Vehículos de emergencia y retenciones en la AP-9V este sábado en la entrada a Vigo / E. R.

R. V.

Vigo

Un accidente en la Autopista del Atlántico dificulta el tráfico en el acceso a Vigo a esta hora de la tarde del sábado. La salida de vía de un turismo provocó el corte de un carril de la AP-9 para atender a los pasajeros del mismo. Los hechos tuvieron lugar en el punto kilométrico 3,5 del ramal de acceso a la ciudad (AP-9V), poco después de los institutos del Rosales 2 y el República Oriental do Uruguai (ROU).

Vehículo accidentado en la AP-9 en la tarde de este sábado

Vehículo accidentado en la AP-9 en la tarde de este sábado / E. R.

A las 19.15 horas unos particulares informaron al 112 del accidente, indicando que «podría haber personas atrapadas» en el interior del coche. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos camiones de Bomberos de Vigo para excarcelarlos, así como Emergencias Sanitarias del 061.

Hasta después de las 19.45 horas el tráfico estuvo cortado parcialmente en este tramo de la AP-9 desde la zona de la rúa Coutadas, en el barrio de Teis.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

TEMAS

Un aparatoso accidente por una salida de vía en la AP-9 dificulta el tráfico a la entrada de Vigo

