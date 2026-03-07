Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición

Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol

Acoge este fin de semana la 61.ª edición del Concurso-Exposición Internacional da Camelia, flor característica de las Rías Baixas

Oda a la camelia en Vigo, un «símbolo de la democracia»

Pablo Hernández Gamarra

Borja Melchor

La carpa central de la 61.ª edición del Concurso-Exposición Internacional da Camelia, que se celebra en Porta do Sol este fin de semana, se quedó pequeña para la multitud de personas que quisieron observar de cerca las 150 variedades de esta flor característica de las Rías Baixas, un «símbolo da democracia».

Así la definió el alcalde, Abel Caballero, que participó en la presentación del evento, el cual se festeja en la ciudad cada tres años —rota entre Vigo, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra—. «É unha flor excepcional e marabillosa. As de aquí son as mellores do mundo, mellores que as de Xapón. É a arte da beleza», presumió el regidor.

El «Hombre del Bosque» nos muestra las camelias del parque de Castrelos

Pedro Fernández

La jornada inaugural contó con la actuación de la Asociación Cultural Traspés y talleres para adultos y menores —«Arte floral da camelia», «Origami de camelia» y «Pinta a túa camelia»—, los cuales se repetirán mañana desde las 12.30 horas y las 17.30 horas. También se realizó la entrega de los premios: casi una veintena.

Contra la esclavitud

La camelia blanca es el símbolo histórico del movimiento sufragista de Nueva Zelanda, liderado por Kate Sheppard a finales del siglo XIX. Se entregaba esta flor a los parlamentarios que apoyaban el sufragio femenino, popularizándose como símbolo de libertad. Hoy, de hecho, una variedad de camelia lleva su nombre.

En Brasil, la camelia fue adoptada como emblema por los movimientos que defendían la abolición de la esclavitud. En 1888, se convirtió en el último país en eliminar legalmente esta práctica. Fue el 13 de mayo, con la promulgación de la Ley Áurea. Esta flor se cultivaba en el Quilombo de Leblon con la ayuda de esclavos huidos.

Mañana, última jornada

Mañana, la exposición abre de 11.00 horas a 21.00 h y actuarán la Agrupación Folclórica Flores Novas y la Asociación Folclórica Tradicional Os Ventos de Comesaña. Los visitantes pueden llevarse recuerdos del evento: se vende bisutería, camisetas, ilustraciones o aceite de camelia.

PREMIOS DEL 61.º CONCURSO-EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DA CAMELIA

Premio especial

Premio “Camelia de Oro”, al concursante más destacado en el conjunto de variedades presentadas:

Abelardo Barcala Torrado

Premios especiales

Premio especial “Antonio Odriozola”, a la flor más destacada:

Eusebio López Redondo

Premio especial “Mejor presentación artística”, a la concursante más destacada por el conjunto de flores y plantas de camelia, acompañadas o no de otros elementos decorativos:

Lucía Villalba Barros

Premio especial “Camelia Cidade de Vigo”, al conjunto más destacado de la variedad “Cidade de Vigo”:

Eusebio López Redondo

Premio especial “Concello de Vigo”, a la concursante con la mejor presentación artística con temática referente al Concello de Vigo:

Cristina Barreiro Pazos

Categorías de concurso

Camelia japónica roja

Primer premio: Elena Valcárcel Vaqueiro

Segundo premio: Josefa Rosaura Rodríguez Martínez

Camelia japónica rosada u otros colores

Primer premio: Asociación Vecinal Cultural O Souto de Rubiáns

Segundo premio: Antonio Luis Montes Fernández

Camelia japónica blanca

Primer premio: Santiago Loira Souto

Segundo premio: Carmen Moldes / Juan J. Castro

Camelia japónica jaspeada o variegada

Primer premio: Josefa Rosaura Rodríguez Martínez

Segundo premio: María Manuela Míguez Mariño

Camelia reticulata

Primer premio: Adela Abelleira Argibay

Segundo premio: Elena Valcárcel Vaqueiro

Híbridos de camelia

Primer premio: Asociación Vecinal Cultural O Souto de Rubiáns

Segundo premio: Antonio Luis Montes Fernández

Otras especies de camelia

Primer premio: Carmen Moldes / Juan J. Castro

Segundo premio: Adela Abelleira Argibay

TEMAS

Un aparatoso accidente por una salida de vía en la AP-9 dificulta el tráfico a la entrada de Vigo

Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol

La pasión por Corea del Sur llega a la UVigo

El IEO de Vigo sigue en su estado ruinoso seis meses después de obtener licencia para derribar la nave de la que caen cascotes

Bloquean la página web que recogía todas las incidencias que Adif ocultaba en la red

Los Porsche se suman en Vigo al paraíso de los amantes de las cuatro ruedas

El tedioso proceso para despejar las calles de Vigo de coches abandonados: la Policía Local retira alrededor de medio centenar en un año

Las claves del furor por Corea del Sur: «Cada vez hay más interés»

