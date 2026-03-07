Exposición
Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol
Acoge este fin de semana la 61.ª edición del Concurso-Exposición Internacional da Camelia, flor característica de las Rías Baixas
La carpa central de la 61.ª edición del Concurso-Exposición Internacional da Camelia, que se celebra en Porta do Sol este fin de semana, se quedó pequeña para la multitud de personas que quisieron observar de cerca las 150 variedades de esta flor característica de las Rías Baixas, un «símbolo da democracia».
Así la definió el alcalde, Abel Caballero, que participó en la presentación del evento, el cual se festeja en la ciudad cada tres años —rota entre Vigo, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra—. «É unha flor excepcional e marabillosa. As de aquí son as mellores do mundo, mellores que as de Xapón. É a arte da beleza», presumió el regidor.
La jornada inaugural contó con la actuación de la Asociación Cultural Traspés y talleres para adultos y menores —«Arte floral da camelia», «Origami de camelia» y «Pinta a túa camelia»—, los cuales se repetirán mañana desde las 12.30 horas y las 17.30 horas. También se realizó la entrega de los premios: casi una veintena.
Contra la esclavitud
La camelia blanca es el símbolo histórico del movimiento sufragista de Nueva Zelanda, liderado por Kate Sheppard a finales del siglo XIX. Se entregaba esta flor a los parlamentarios que apoyaban el sufragio femenino, popularizándose como símbolo de libertad. Hoy, de hecho, una variedad de camelia lleva su nombre.
En Brasil, la camelia fue adoptada como emblema por los movimientos que defendían la abolición de la esclavitud. En 1888, se convirtió en el último país en eliminar legalmente esta práctica. Fue el 13 de mayo, con la promulgación de la Ley Áurea. Esta flor se cultivaba en el Quilombo de Leblon con la ayuda de esclavos huidos.
Mañana, última jornada
Mañana, la exposición abre de 11.00 horas a 21.00 h y actuarán la Agrupación Folclórica Flores Novas y la Asociación Folclórica Tradicional Os Ventos de Comesaña. Los visitantes pueden llevarse recuerdos del evento: se vende bisutería, camisetas, ilustraciones o aceite de camelia.
PREMIOS DEL 61.º CONCURSO-EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DA CAMELIA
Premio especial
Premio “Camelia de Oro”, al concursante más destacado en el conjunto de variedades presentadas:
Abelardo Barcala Torrado
Premios especiales
Premio especial “Antonio Odriozola”, a la flor más destacada:
Eusebio López Redondo
Premio especial “Mejor presentación artística”, a la concursante más destacada por el conjunto de flores y plantas de camelia, acompañadas o no de otros elementos decorativos:
Lucía Villalba Barros
Premio especial “Camelia Cidade de Vigo”, al conjunto más destacado de la variedad “Cidade de Vigo”:
Eusebio López Redondo
Premio especial “Concello de Vigo”, a la concursante con la mejor presentación artística con temática referente al Concello de Vigo:
Cristina Barreiro Pazos
Categorías de concurso
Camelia japónica roja
Primer premio: Elena Valcárcel Vaqueiro
Segundo premio: Josefa Rosaura Rodríguez Martínez
Camelia japónica rosada u otros colores
Primer premio: Asociación Vecinal Cultural O Souto de Rubiáns
Segundo premio: Antonio Luis Montes Fernández
Camelia japónica blanca
Primer premio: Santiago Loira Souto
Segundo premio: Carmen Moldes / Juan J. Castro
Camelia japónica jaspeada o variegada
Primer premio: Josefa Rosaura Rodríguez Martínez
Segundo premio: María Manuela Míguez Mariño
Camelia reticulata
Primer premio: Adela Abelleira Argibay
Segundo premio: Elena Valcárcel Vaqueiro
Híbridos de camelia
Primer premio: Asociación Vecinal Cultural O Souto de Rubiáns
Segundo premio: Antonio Luis Montes Fernández
Otras especies de camelia
Primer premio: Carmen Moldes / Juan J. Castro
Segundo premio: Adela Abelleira Argibay
