Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol

La carpa central de la 61.ª edición del Concurso-Exposición Internacional da Camelia, que se celebra en Porta do Sol este fin de semana, se quedó pequeña para la multitud de personas que quisieron observar de cerca las 150 variedades de esta flor característica de las Rías Baixas, un «símbolo da democracia».

Así la definió el alcalde, Abel Caballero, que participó en la presentación del evento, el cual se festeja en la ciudad cada tres años —rota entre Vigo, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra—. «É unha flor excepcional e marabillosa. As de aquí son as mellores do mundo, mellores que as de Xapón. É a arte da beleza», presumió el regidor.

Pedro Fernández

La jornada inaugural contó con la actuación de la Asociación Cultural Traspés y talleres para adultos y menores —«Arte floral da camelia», «Origami de camelia» y «Pinta a túa camelia»—, los cuales se repetirán mañana desde las 12.30 horas y las 17.30 horas. También se realizó la entrega de los premios: casi una veintena.

Contra la esclavitud

La camelia blanca es el símbolo histórico del movimiento sufragista de Nueva Zelanda, liderado por Kate Sheppard a finales del siglo XIX. Se entregaba esta flor a los parlamentarios que apoyaban el sufragio femenino, popularizándose como símbolo de libertad. Hoy, de hecho, una variedad de camelia lleva su nombre.

En Brasil, la camelia fue adoptada como emblema por los movimientos que defendían la abolición de la esclavitud. En 1888, se convirtió en el último país en eliminar legalmente esta práctica. Fue el 13 de mayo, con la promulgación de la Ley Áurea. Esta flor se cultivaba en el Quilombo de Leblon con la ayuda de esclavos huidos.

Mañana, última jornada

Mañana, la exposición abre de 11.00 horas a 21.00 h y actuarán la Agrupación Folclórica Flores Novas y la Asociación Folclórica Tradicional Os Ventos de Comesaña. Los visitantes pueden llevarse recuerdos del evento: se vende bisutería, camisetas, ilustraciones o aceite de camelia.