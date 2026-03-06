Zona Franca y la Comandancia Naval de Vigo refuerzan su sintonía institucional y abren la puerta a nuevas colaboraciones
Primer encuentro oficial entre David Regades con Jaime Toledano
R.V.
El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, mantuvo este viernes su primer encuentro oficial con Jaime Toledano, nuevo comandante naval de Vigo, tras su reciente incorporación al cargo. En la reunión también participó la directora general del Consorcio, Inés González.
Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron su intención de seguir consolidando la buena relación institucional que mantienen desde hace años la Zona Franca y la Comandancia Naval. En este sentido, subrayaron su voluntad de preservar «la magnífica relación institucional que siempre hemos tenido desde Zona Franca con la Comandancia».
Además, Regades y Toledano dejaron abierta la posibilidad de explorar nuevas vías de colaboración vinculadas a la industria y al desarrollo marítimo, en una ciudad donde la actividad portuaria y naval desempeña un papel estratégico en la economía local.
