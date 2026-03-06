Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoAbre Olimpia ValenciaCierra López MoraCelta-Real MadridConcesión bus público VigoElecciones UVigoSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Zona Franca y la Comandancia Naval de Vigo refuerzan su sintonía institucional y abren la puerta a nuevas colaboraciones

Primer encuentro oficial entre David Regades con Jaime Toledano

Toledano, Regades y González, en la sede del Consorcio

Toledano, Regades y González, en la sede del Consorcio / FdV

R.V.

Vigo

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, mantuvo este viernes su primer encuentro oficial con Jaime Toledano, nuevo comandante naval de Vigo, tras su reciente incorporación al cargo. En la reunión también participó la directora general del Consorcio, Inés González.

Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron su intención de seguir consolidando la buena relación institucional que mantienen desde hace años la Zona Franca y la Comandancia Naval. En este sentido, subrayaron su voluntad de preservar «la magnífica relación institucional que siempre hemos tenido desde Zona Franca con la Comandancia».

Noticias relacionadas

Además, Regades y Toledano dejaron abierta la posibilidad de explorar nuevas vías de colaboración vinculadas a la industria y al desarrollo marítimo, en una ciudad donde la actividad portuaria y naval desempeña un papel estratégico en la economía local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
  2. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  3. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  4. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
  7. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
  8. Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos

Cuddly abrirá una nueva tienda para mascotas en Vigo en las próximas semanas

Cuddly abrirá una nueva tienda para mascotas en Vigo en las próximas semanas

Zona Franca y la Comandancia Naval de Vigo refuerzan su sintonía institucional y abren la puerta a nuevas colaboraciones

Juicio por el derrumbe de una fachada en Vigo cuando estaba la inquilina dentro

Juicio por el derrumbe de una fachada en Vigo cuando estaba la inquilina dentro

La UVigo convoca a las urnas a 21.226 estudiantes y trabajadores

La UVigo convoca a las urnas a 21.226 estudiantes y trabajadores

Portugal promete ahora el AVE Lisboa-Vigo para 2033 y Sánchez pide «acelerar el paso»

Portugal promete ahora el AVE Lisboa-Vigo para 2033 y Sánchez pide «acelerar el paso»

El «Simione» llega a juicio: casi 3.000 kilos de cocaína, cinco acusados y 56 años de prisión en juego

Exjefe del centro de salud de López Mora: "Si no fuera una instalación sanitaria, Sanidad lo hubiera cerrado"

Exjefe del centro de salud de López Mora: "Si no fuera una instalación sanitaria, Sanidad lo hubiera cerrado"

Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo

Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
Tracking Pixel Contents