CORTES DE CIRCULACIÓN

Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo

El cierre de la calle, a la altura del 106, se alargará cuatro días, altera 11 buses y obliga a suprimir tres paradas del transporte público

La calle Torrecedeira de Vigo cerrada a la altura del número 106.

La calle Torrecedeira de Vigo cerrada a la altura del número 106. / Concello de Vigo

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Nuevo corte de tráfico importante en una arteria de Vigo. Esta vez por una obra de reparación de Aqualia. Desde hoy y durante un periodo aproximado de cuatro días los conductores no podrán entrar en Torrecedeira desde la Plaza de la Industria ni tampoco salir desde ella hacia la glorieta.

Según informa la Concejalía de Tráfico, debido a la obra de reconstrucción de un pozo de saneamiento que debe realizar Aqualia en el número 106 de Torrecedeira (justo en el cruce con Praza da Industria), la calle tendrá que quedar cortada desde este viernes a las 09.00 horas y durante un periodo aproximado de cuatro días.

De esta forma, los conductores deberán desviarse a la altura de Juan XXIII o por el resto de calles del entorno para evitar este cierre. Sí podrán acceder a la calle, según el anuncio de tráfico, residentes, servicio público y vehículos de carga y descarga.

Autobuses afectados

Vitrasa ha advertido ya también que varias líneas del transporte público se verán afectadas: LA, C1, C3d, C3i, L5A, L10, L11, L15C, H1, N1 y N4. Desde la Praza de Eugenio Fadrique los autobuses se desviarán por Coruña, Jacinto Benavente, Paz y de nuevo Torrecedeira para continuar con la ruta normal.

La línea H1 desde la Praza de Eugenio Fadrique, sentido Areal, realizará su recorrido por calle Coruña y Avenida deBeiramarr.

Hasta que pueda reabrirse la calle quedan anuladas las siguientes paradas del transporte público: Conde de Torrecedeira 123, 105 y 86.

