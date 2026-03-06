Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo cierra dos meses al tráfico el principal acceso al ayuntamiento y al parking de Praza do Rei

Las obras de la humanización del Paseo de Granada obligan a cortar la entrada desde Camelias a partir del lunes 9 de marzo

Obras de las rampas del Paseo de Granada.

Obras de las rampas del Paseo de Granada. / Pablo Hernández Gamarra

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Vigo perderá a partir del próximo lunes 9 de marzo el principal acceso rodado hacia el edificio del ayuntamiento y el parking de Praza do Rei. Debido a las obras de las rampas mecánicas, el Concello cerrará al tráfico la calle Paseo de Granada desde el cruce con Camelias, obligando a los conductores a buscar alternativas. Hoy se informó también del cierre de la calle Torrecedeira debido a las obras de reparación de un pozo de saneamiento.

Este importante corte de tráfico se realizará para poder continuar con las obras de humanización del Paseo de Granada que está ejecutando la empresa Civis Global. De esta forma, los vehículos que lleguen a este cruce desde la rotonda del Bicentenario, no podrán girar a la derecha para ir hacia el concello, el parking o Cachamuíña para seguir luego e dirección a Don Bosco o hacia el Paseo de Alfonso.

Según informa la Concejalía de Tráfico, el corte del Paseo de Granada desde el cruce con Camelias se realizará el lunes 9 de marzo a partir de las diez de la mañana y se mantendrá durante un periodo aproximado de dos meses. Según el aviso podría alargarse incluso hasta el 31 de mayo.

Desvíos recomendados

El Concello aconseja varios desvíos en función del destino de los conductores. Así, para acceder al parking de Praza do Rei plantea que se haga desde Camelias, bajada por Romil y acceso por Cachamuíña. A los que lleguen desde el Paseo Alfonso XII/Pi y Margall, podrán seguir entrando porFalperra y Cachamuíña.

Para acceder en superficie a la Praza do Rei aconseja hacerlo desde la calle Cachamuíña, girando luego a la izquierda y subiendo por la rampa junto al edificio de la Gerencia de Urbanismo. El acceso al parking de funcionarios del Concello y también al de la Policía Local se mantiene sin cambios respeto de la dinámica actual.

Tracking Pixel Contents