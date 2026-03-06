Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoAbre Olimpia ValenciaCierra López MoraCelta-Real MadridConcesión bus público VigoElecciones UVigoSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

La UVigo convoca a las urnas a 21.226 estudiantes y trabajadores

Tras la proclamación definitiva de los censos, el siguiente paso es la presentación de candidaturas

Carmen García Mateo, de Nós Universidade, lo hará el lunes en la Escuela de Forestales, en el campus de Pontevedra

Votaciones en Industriales en los anteriores comicios de 2022.

Votaciones en Industriales en los anteriores comicios de 2022. / Marta G. Brea

S.P.

Un total de 21.226 estudiantes y trabajadores de la UVigo, 732 más que en las últimas elecciones, podrán elegir a la próxima rectora o rector el próximo 6 de mayo. Los censos definitivos, publicados este viernes, incluyen a 2.207 docentes e investigadores (PDI-A y PDI-B), 18.253 alumnos y 766 integrantes del sector PTXAS (Persoal Técnico, de Xestión, Administración y Servicios).

En el caso de las elecciones al Claustro, que se celebran el mismo día, los censos incluyen a 20.603 personas, puesto que no están convocados los estudiantes sénior del Programa de Mayores. El sector PDI-A (permanente) podrá elegir a 101 delegados, el PDI-B a 22, el PTXAS a 38 y los estudiantes a 224.

Tras la publicación de los censos, el siguiente paso es la presentación de candidaturas, entre el 9 y el 13 de marzo. La catedrática Carmen García Mateo, de Nós Universidade, ya ha convocado a los medios ese lunes en la Escuela de Ingeniería Forestal, en Pontevedra.

Noticias relacionadas

La elección del lugar responde a su intención de «visibilizar a posta en marcha dun proxecto que dote de máis autonomía aos campus». Y además anunciará el lanzamiento del ciclo de conferencias «A universidade que queremos», un espacio de reflexión abierto y que se celebrará de forma presencial y rmota.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
  2. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  3. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  4. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
  7. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
  8. Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos

Cuddly abrirá una nueva tienda para mascotas en Vigo en las próximas semanas

Cuddly abrirá una nueva tienda para mascotas en Vigo en las próximas semanas

Zona Franca y la Comandancia Naval de Vigo refuerzan su sintonía institucional y abren la puerta a nuevas colaboraciones

Juicio por el derrumbe de una fachada en Vigo cuando estaba la inquilina dentro

Juicio por el derrumbe de una fachada en Vigo cuando estaba la inquilina dentro

La UVigo convoca a las urnas a 21.226 estudiantes y trabajadores

La UVigo convoca a las urnas a 21.226 estudiantes y trabajadores

Portugal promete ahora el AVE Lisboa-Vigo para 2033 y Sánchez pide «acelerar el paso»

Portugal promete ahora el AVE Lisboa-Vigo para 2033 y Sánchez pide «acelerar el paso»

El «Simione» llega a juicio: casi 3.000 kilos de cocaína, cinco acusados y 56 años de prisión en juego

Exjefe del centro de salud de López Mora: "Si no fuera una instalación sanitaria, Sanidad lo hubiera cerrado"

Exjefe del centro de salud de López Mora: "Si no fuera una instalación sanitaria, Sanidad lo hubiera cerrado"

Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo

Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
Tracking Pixel Contents