La UVigo convoca a las urnas a 21.226 estudiantes y trabajadores
Tras la proclamación definitiva de los censos, el siguiente paso es la presentación de candidaturas
Carmen García Mateo, de Nós Universidade, lo hará el lunes en la Escuela de Forestales, en el campus de Pontevedra
S.P.
Un total de 21.226 estudiantes y trabajadores de la UVigo, 732 más que en las últimas elecciones, podrán elegir a la próxima rectora o rector el próximo 6 de mayo. Los censos definitivos, publicados este viernes, incluyen a 2.207 docentes e investigadores (PDI-A y PDI-B), 18.253 alumnos y 766 integrantes del sector PTXAS (Persoal Técnico, de Xestión, Administración y Servicios).
En el caso de las elecciones al Claustro, que se celebran el mismo día, los censos incluyen a 20.603 personas, puesto que no están convocados los estudiantes sénior del Programa de Mayores. El sector PDI-A (permanente) podrá elegir a 101 delegados, el PDI-B a 22, el PTXAS a 38 y los estudiantes a 224.
Tras la publicación de los censos, el siguiente paso es la presentación de candidaturas, entre el 9 y el 13 de marzo. La catedrática Carmen García Mateo, de Nós Universidade, ya ha convocado a los medios ese lunes en la Escuela de Ingeniería Forestal, en Pontevedra.
La elección del lugar responde a su intención de «visibilizar a posta en marcha dun proxecto que dote de máis autonomía aos campus». Y además anunciará el lanzamiento del ciclo de conferencias «A universidade que queremos», un espacio de reflexión abierto y que se celebrará de forma presencial y rmota.
