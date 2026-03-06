La UVigo convoca a las urnas a 21.226 estudiantes y trabajadores

Un total de 21.226 estudiantes y trabajadores de la UVigo, 732 más que en las últimas elecciones, podrán elegir a la próxima rectora o rector el próximo 6 de mayo. Los censos definitivos, publicados este viernes, incluyen a 2.207 docentes e investigadores (PDI-A y PDI-B), 18.253 alumnos y 766 integrantes del sector PTXAS (Persoal Técnico, de Xestión, Administración y Servicios).

En el caso de las elecciones al Claustro, que se celebran el mismo día, los censos incluyen a 20.603 personas, puesto que no están convocados los estudiantes sénior del Programa de Mayores. El sector PDI-A (permanente) podrá elegir a 101 delegados, el PDI-B a 22, el PTXAS a 38 y los estudiantes a 224.

Tras la publicación de los censos, el siguiente paso es la presentación de candidaturas, entre el 9 y el 13 de marzo. La catedrática Carmen García Mateo, de Nós Universidade, ya ha convocado a los medios ese lunes en la Escuela de Ingeniería Forestal, en Pontevedra.

La elección del lugar responde a su intención de «visibilizar a posta en marcha dun proxecto que dote de máis autonomía aos campus». Y además anunciará el lanzamiento del ciclo de conferencias «A universidade que queremos», un espacio de reflexión abierto y que se celebrará de forma presencial y rmota.