La tasación pactada por Concello de Vigo, Xunta y Zona Franca para el Ifevi ratifica el valor de las instalaciones del primer análisis

La segunda tasación del Ifevi encargada por el patronato después del pacto sellado en diciembre por Xunta, Concello de Vigo y Zona Franca ha determinado que las instalaciones del recinto ferial tienen un valor de casi 35 millones de euros, una cifra prácticamente calcada a la que determinaba el análisis encargado en otoño por el Gobierno gallego, tal y como destaca el conselleiro de Emprego, José González, en un audio remitido a los medios de comunicación.

Las principales cifras del nuevo estudio, que ha realizado AT Valor, empresa madrileña con delegación en Vigo, reflejan que de los casi 35 millones que valdría el complejo, 20 millones son atribuibles a las construcciones financiadas por la Xunta, mientras que más de 14,7 millones corresponderían a lo cedido por el Concello vigués. En la anterior valoración, que hizo la empresa GOC y que había sido cuestionada por el consistorio vigués, se reflejaba un valor total de 35,6 millones, de los que 20,6 sería lo aportado por la Administración autonómica y 14,9 por la local. En el trabajo realizado por GOC, la antigüedad de las construcciones había sido el criterio determinante para cuantificar el valor de los distintos pabellones y del suelo sobre el que se construyeron, por lo que tenían un mayor valor los pabellones más recientes al casi triplicarse el precio del metro cuadrado.

Se desconoce, por el momento, el contenido íntegro y la fórmula elegida en el estudio realizado por ATValor, que ahora deben evaluar las administraciones implicadas para conocer los detalles y el método que ha llevado a cabo la empresa madrileña. Con todo, en diciembre, cuando Concello y Xunta dieron su visto bueno al acuerdo para contratar una nueva valoración, tanto el alcalde, Abel Caballero, como el conselleiro José González se habían comprometido a aceptar los resultados del informe resultante para, posteriormente, seguir trazando acuerdos con el objetivo de dinamizar el Ifevi.

Para el consistorio, tener unas cifras sólidas y fiables sobre las aportaciones de cada administración era condición sine qua non para establecer la futura configuración del patronato y facilitar la entrada en el mismo de Zona Franca, que llegaría con una importante inversión económica nunca inferior a los 18 millones de euros para blindar la ampliación del Ifevi con vistas a amarrar durante lustros la celebración de Conxemar en Vigo. El futuro órgano de gobierno del Ifevi implicaría un sistema tripartito de toma de decisiones por unanimidad.

En este sentido, tras anunciarse la nueva tasación, la Xunta ha invitado ya a Concello y Zona Franca a concertar una reunión para seguir dando pasos hacia delante. «O que agardo agora é que canto antes poidamos reunirnos os tres para avanzar cara o obxectivo de potenciar o Ifevi e convertilo nun referente en feiras e eventos no noroeste peninsular», destacó José González.

Para ello, está ya en marcha, con un presupuesto de 97.000 euros, la licitación del contrato que permitirá elaborar tanto el plan funcional como el estratégico a diez años vista, un documento que pretende sentar las bases para afrontar nuevas inversiones e iniciativas para explotar al máximo el Ifevi con ferias más potentes y nuevos usos de los pabellones. Los pliegos establecen que la adjudicataria del contrato deberá analizar, entre otras cuestiones, la conveniencia de ampliar los pabellones para abrirse a nuevos usos, la realización de eventos simultáneos, incorporar las nuevas tecnologías o modernizar la imagen del recinto.

Contando con que el procedimiento de contratación siga los plazos habituales en este tipo de concursos, es esperable que la empresa elegida pueda ponerse a trabajar antes de verano, por lo que todo apunta a que el plan director vería la luz antes de que termine 2026. El cronograma fijado por el patronato del Ifevi obliga primero a realizar un diagnóstico de la situación actual para concretar las acciones más urgentes relacionadas con mejoras estéticas o reestructuración de los espacios actuales. La intención, además, es que los planes que se elaboren no queden en papel mojado, motivo por el que los responsables de guiar el rumbo del recinto ferial se han autoimpuesto contar con fechas cerradas y plazos específicas para llevar a cabo las intervenciones necesarias, con el horizonte fijado, por tanto, hasta 2035, cuando se prevé que termine la vigencia de los documentos ahora en tramitación.