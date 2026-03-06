El PP de Vigo exige a Caballero que pida directamente a la FIFA ser sede y que «algunas ciudades se aclaren ante la inmadurez de sus proyectos»

El PP de Vigo lanza una reclamación por partida doble para conseguir que la ciudad olívica pueda ser elegida finalmente como sede del Mundial 2030. Por un lado, la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, exige al alcalde vigués, Abel Caballero, que solicite directamente a la FIFA su inclusión y, por otro, insta a ciudades sí incluidas en el listado inicial, sin citar a ninguna, a aclarar la viabilidad de sus proyectos.

«De aquí a que se tome la decisión definitiva, todavía se pueden caer más sedes y sería conveniente que algunas ciudades aclaren su futuro ante la inmadurez de sus proyectos, porque España tiene derecho a 11 sedes y no tendría sentido contar con menos y que Vigo vea el Mundial por televisión cuando es su deseo estar», sostiene Luisa Sánchez, entendiendo que para conseguir el objetivo, Abel Caballero debe cambiar de estrategia.

«Hay que abrir vías de diálogo con las instituciones para que la FIFA lo tenga en cuenta, que remita una comunicación para solicitar la inclusión si quiere demostrar que esto es un asunto de ciudad. Debe mover ficha ante el único estamento que puede hacer justicia, hay que convencer a FIFA y tender puentes porque la polémica permanente solo genera rechazo y sería un fracaso que por ese clima de crispación diese mala imagen», concluye la presidenta del PP vigués.