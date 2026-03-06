Nueva humanización en Vigo: la calle Mondariz por 780.000 euros
El Concello aprueba la licitación de las obras, con un plazo de ejecución de cinco meses
La Junta de Gobierno del Concello aprobó este viernes la licitación de las obras para la humanización de la calle Mondariz, obra que contará con una inversión de 780.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, según trasladaron fuentes de la Praza do Rei.
La actuación comprende 135 metros lineales del vial y conlleva la ampliación del espacio destinado a los peatones, así como la creación de una zona pública de calidad en las proximidades del colegio Seis do Nadal. A esto se sumará la reordenación de las plazas de aparcamiento, «no para disminuirlas, sino para crear un entorno más amable», según destacó el alcalde.
La humanización de esta calle, perpendicular a la avenida de Castelao, en Coia, contempla la instalación de 22 columnas para implantar el nuevo sistema de iluminación. También se plantarán 10 nuevos árboles, se instalarán cinco bancos y se renovarán todas las redes de servicios. «Se suma a las calles humanizadas de Vigo», trasladó el regidor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos