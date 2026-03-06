Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Nueva humanización en Vigo: la calle Mondariz por 780.000 euros

El Concello aprueba la licitación de las obras, con un plazo de ejecución de cinco meses

La calle Mondariz, que será renovada por el Concello

La calle Mondariz, que será renovada por el Concello

Borja Melchor

La Junta de Gobierno del Concello aprobó este viernes la licitación de las obras para la humanización de la calle Mondariz, obra que contará con una inversión de 780.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, según trasladaron fuentes de la Praza do Rei.

La actuación comprende 135 metros lineales del vial y conlleva la ampliación del espacio destinado a los peatones, así como la creación de una zona pública de calidad en las proximidades del colegio Seis do Nadal. A esto se sumará la reordenación de las plazas de aparcamiento, «no para disminuirlas, sino para crear un entorno más amable», según destacó el alcalde.

Noticias relacionadas y más

La humanización de esta calle, perpendicular a la avenida de Castelao, en Coia, contempla la instalación de 22 columnas para implantar el nuevo sistema de iluminación. También se plantarán 10 nuevos árboles, se instalarán cinco bancos y se renovarán todas las redes de servicios. «Se suma a las calles humanizadas de Vigo», trasladó el regidor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
  2. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  3. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  4. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
  7. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
  8. Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos

Las 10 medidas que propone el BNG de Vigo para «revolucionar» la movilidad

El estreno del AVE entre Vigo y Oporto avanza... hacia el límite de 2040 fijado por Bruselas

El estreno del AVE entre Vigo y Oporto avanza... hacia el límite de 2040 fijado por Bruselas

Nueva humanización en Vigo: la calle Mondariz por 780.000 euros

Nueva humanización en Vigo: la calle Mondariz por 780.000 euros

Los cinco muros dañados por los temporales que reparará el Concello de Vigo en breve

Los cinco muros dañados por los temporales que reparará el Concello de Vigo en breve

Un 8-M aún muy necesario en Vigo para avanzar hacia la igualdad real: la brecha salarial sigue existiendo y hay techos de cristal aún por derribar

Un 8-M aún muy necesario en Vigo para avanzar hacia la igualdad real: la brecha salarial sigue existiendo y hay techos de cristal aún por derribar

Dani Rovira viaja a Vigo con su nuevo programa 'Al margen de todo' donde Abel Caballero explicó sus decretos sobre la lluvia

Dani Rovira viaja a Vigo con su nuevo programa 'Al margen de todo' donde Abel Caballero explicó sus decretos sobre la lluvia

Aluvión de visitantes en el Ifevi para conocer las nuevas tendencias del sector

Aluvión de visitantes en el Ifevi para conocer las nuevas tendencias del sector

Más de medio millón de euros para acercar al centro de Vigo el Punto de Encuentro Familiar

Más de medio millón de euros para acercar al centro de Vigo el Punto de Encuentro Familiar
Tracking Pixel Contents