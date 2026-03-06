Nueva humanización en Vigo: la calle Mondariz por 780.000 euros

La Junta de Gobierno del Concello aprobó este viernes la licitación de las obras para la humanización de la calle Mondariz, obra que contará con una inversión de 780.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, según trasladaron fuentes de la Praza do Rei.

La actuación comprende 135 metros lineales del vial y conlleva la ampliación del espacio destinado a los peatones, así como la creación de una zona pública de calidad en las proximidades del colegio Seis do Nadal. A esto se sumará la reordenación de las plazas de aparcamiento, «no para disminuirlas, sino para crear un entorno más amable», según destacó el alcalde.

La humanización de esta calle, perpendicular a la avenida de Castelao, en Coia, contempla la instalación de 22 columnas para implantar el nuevo sistema de iluminación. También se plantarán 10 nuevos árboles, se instalarán cinco bancos y se renovarán todas las redes de servicios. «Se suma a las calles humanizadas de Vigo», trasladó el regidor.