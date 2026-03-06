Más de medio millón de euros para acercar al centro de Vigo el Punto de Encuentro Familiar

Paso adelante de la Xunta para ejecutar una inversión de más de medio millón de euros en pleno centro de Vigo. La Consellería de Política Social licitó este viernes las obras de acondicionamiento del semisótano y de parte de la primera planta del edificio de La Gota de Leche, en Ronda de Don Bosco, para trasladar allí el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de la ciudad. El presupuesto máximo reservado por el Gobierno gallego para la actuación es de 570.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses.

Según el proyecto aprobado, las obras contemplan la necesidad de independizar las futuras dependencias del PEF del ala que ocupa la escuela infantil. El PEF dispondrá de dos accesos, uno de ellos el existente en el centro del edificio y el otro de nueva creación, por lo que la instalación será completamente independiente del resto de dotaciones.

El programa establece cuatro salas de visitas o intercambio, dos salas de espera, un despacho para trabajadores, un office, dos aseos, cuarto de limpieza y almacén. La envolvente del inmueble será la existente, sustituyéndose las carpinterías. Mientras, para la sala de profesores en la primera planta será necesario derribar los tabiques de un despacho.

El proyecto tiene en mente también otra actuación a futuro planificada por la Xunta como es la Unidad de Atención Temprana y Postemprana.