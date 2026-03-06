Xunta
Más de medio millón de euros para acercar al centro de Vigo el Punto de Encuentro Familiar
Política Social licita la reforma de parte del edificio de La Gota de Leche, unas obras que durarán seis meses
Paso adelante de la Xunta para ejecutar una inversión de más de medio millón de euros en pleno centro de Vigo. La Consellería de Política Social licitó este viernes las obras de acondicionamiento del semisótano y de parte de la primera planta del edificio de La Gota de Leche, en Ronda de Don Bosco, para trasladar allí el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de la ciudad. El presupuesto máximo reservado por el Gobierno gallego para la actuación es de 570.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses.
Según el proyecto aprobado, las obras contemplan la necesidad de independizar las futuras dependencias del PEF del ala que ocupa la escuela infantil. El PEF dispondrá de dos accesos, uno de ellos el existente en el centro del edificio y el otro de nueva creación, por lo que la instalación será completamente independiente del resto de dotaciones.
El programa establece cuatro salas de visitas o intercambio, dos salas de espera, un despacho para trabajadores, un office, dos aseos, cuarto de limpieza y almacén. La envolvente del inmueble será la existente, sustituyéndose las carpinterías. Mientras, para la sala de profesores en la primera planta será necesario derribar los tabiques de un despacho.
El proyecto tiene en mente también otra actuación a futuro planificada por la Xunta como es la Unidad de Atención Temprana y Postemprana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos