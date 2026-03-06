Juicio por el derrumbe de una fachada en Vigo cuando estaba la inquilina dentro

El caso del derrumbe de una fachada de un edificio de la calle Elduayen de Vigo, en el marco de unas obras de rehabilitación, cuando todavía estaba una inquilina dentro del inmueble ha llegado a juicio por orden de la Audiencia. La vista iba a celebrarse ayer en el antiguo Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, al tramitarse como delito leve, pero se aplazó para resolver sobre la petición de prueba planteada.

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2024. El edificio estaba siendo reformado para ser destinado a pisos de alquiler turístico. Y los trabajos de cara a este proyecto dejaron a la única inquilina que quedaba en esos momentos en el inmueble sin la pared del salón y de uno de los dormitorios de su hogar. La mujer acabó aquel día desalojada por el evidente riesgo de derrumbe y ya no pudo volver a la que había sido su vivienda desde hacía más de 20 años.

Este caso fue inicialmente archivado al no apreciar el juez instructor indicios de «mobbing inmobiliario», pero la Audiencia de Vigo revocó la decisión y ordenó tramitar el procedimiento de cara a juicio. Los magistrados de la Sección Quinta tampoco aprecian una situación de acoso, pero consideran que el proceder de la nueva propiedad del edificio podría constituir un delito leve de coacciones. La inquilina afectada es una mujer en situación de vulnerabilidad social y económica. Tuvo que irse a vivir a un hostal.