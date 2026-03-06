La intervención artística en el barrio vigués del Rocío se retoma tras quedar desierto el concurso

El proyecto de acupuntura urbana previsto en el barrio del Rocío, en Coia, vuelve a ponerse en marcha tras quedar desierto el concurso para la redacción de este proyecto de intervención artística, que llevará la firma de la muralista baionesa Lula Goce. Así lo declaró a finales de enero el Concello, que decidió excluir a la única firma interesada en este procedimiento por proponer en su oferta un presupuesto final de la obra prevista entre las calles Rocío y de Abaixo que excedía el límite establecido en las bases.

La Junta de Gobierno Local aprobó la contratación de la redacción del proyecto de obras para la ejecución de una intervención artística y urbana que, según aseguró el alcalde, Abel Caballero, será «excepcional» y supondrá un «cambio radical, algo nunca visto». «Queremos que el Rocío sea una zona de referencia en toda Europa», avanzó. El coste de este primer paso es de 106.000 euros. El presupuesto máximo fijado por el Ayuntamiento para el conjunto de la actuación es de 4,4 millones de euros.

En la zona en la que se intervendrá, se encuentra un grupo de viviendas unifamiliares que datan de los años 50 del siglo pasado y que el Concello quiere preservar. Se trata de una gran acción urbana y artística para poner en valor la singularidad del barrio y su forma de construcción, a la vez que se mantiene su carácter unitario con una «actuación de humanización, urbana y artística sensacional», señaló el alcalde. «Haremos una acción extraordinaria que dará la vuelta al mundo», apostilló.

Recreación de la actuación prevista por el Concello en el barrio del Rocío. / FdV

El proyecto contempla la mejora de los espacios públicos sin alterar las características de la estructura urbana y el embellecimiento del suelo y de las fachadas. El Concello informa que se reubicarán los aparcamientos en las calles do Medio, de Abaixo y de Arriba. «Más adelante, se avanzará hacia las calles Rocío y Marín», indican desde la Praza do Rei. Caballero aseguró que Lula Goce es «una de las grandes muralistas del planeta» e indicó que, en el estudio, se abordará «cómo se ocuparán los espacios».

El proyecto abarcará el ámbito de las calles Rocío, de Arriba, do Medio, de Abaixo y Marín, de 5.680 metros cuadrados de suelo urbano consolidado. La acupuntura urbana es un enfoque de planificación y diseño de ciudades que propone realizar intervenciones pequeñas, precisas y estratégicas en puntos concretos del entorno urbano con el objetivo de generar grandes efectos positivos en la comunidad. El objetivo es dar prioridad al viandante: eliminar el tráfico en las calles do Medio, de Abaixo y de Arriba reubicando los estacionamientos.

La idea procede de la metáfora con la acupuntura tradicional: en vez de acometer transformaciones masivas, se actúa en lugares clave —como si fuesen puntos de energía— para activar, revitalizar o equilibrar el funcionamiento de la ciudad. Es el modelo que el Concello de Vigo aplicará en la zona del Rocío, entre la avenida de Castelao y Tomás Paredes, donde combinará arte y humanización. El ámbito quedará como zona preferente para peatones, con acceso para residentes, carga y descarga y aparcamiento autorizado.