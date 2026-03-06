La hija de la mujer trasladada a Ibiza niega ser una «okupa» y denuncia falsedades en el conflicto por la vivienda de Vigo

El conflicto por la vivienda familiar de la calle Venezuela, en Vigo, suma una nueva versión. Míriam, hija de Rita Souto, niega ser una «okupa», rechaza el relato difundido en los últimos días sobre el estado del inmueble y denuncia una campaña de «calumnias y mentiras» en plena batalla judicial con su familia.

La respuesta de la mujer llega después de que su hermano, Gabriel Rodríguez, explicase públicamente la situación de su madre, una viguesa de 65 años que abandonó la vivienda y se trasladó a Ibiza por motivos de salud. Según esa versión, Rita dejó el piso por las malas condiciones de habitabilidad y por el deterioro de la convivencia con su hija, en un caso que ya se dirime en los tribunales mediante un desahucio por precario.

Ambiente «irrespirable»

Gabriel sostuvo que el acuerdo inicial consistía en que su hermana pudiera vivir en la vivienda sin pagar alquiler a cambio de hacerse cargo de los cuidados de su madre, que tiene reconocida una discapacidad psíquica del 65 % y grado 1 de dependencia. Sin embargo, afirmó que la convivencia se deterioró con el tiempo y describió el estado del piso como «un verdadero desastre», con presencia de numerosos animales en el interior y un ambiente «irrespirable».

En un comunicado remitido a los medios, Míriam sostiene que su situación «no es de ocupación», sino la derivada de un conflicto familiar complejo. Añade además que es titular de la hipoteca de la vivienda hasta 2044 y defiende que durante años se ocupó tanto del inmueble como del entorno familiar.

«Vídeos manipulados»

La mujer carga también contra las imágenes y vídeos difundidos en redes sociales y medios de comunicación sobre el interior del piso. Asegura que fueron grabados de forma malintencionada, que están «sacados de contexto» y «totalmente manipulados», y que buscan construir una imagen de insalubridad que, según mantiene, no se ajusta a la realidad.

El piso de la discordia en el que viven más de diez mascotas y que ha obligado a una madre viguesa a huir por motivos de salud / Cedida

Uno de los ejes de su defensa es su estado de salud. Míriam afirma que el 24 de agosto de 2024 sufrió un «bloqueo auriculoventricular completo», una situación que obligó al implante de un marcapasos y a su ingreso en la UCI. En su escrito sostiene que su situación médica sigue siendo «extremadamente frágil» y que la exposición pública del caso está comprometiendo tanto su recuperación cardíaca como su estabilidad emocional: «Ya existe una sentencia judicial que sigo por los cauces legales pero no permitiré que se destruya mi dignidad, ni mi salud con calumnias y mentiras, mientras intento recuperarme de algo física y emocionalmente duro».