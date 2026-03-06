«La pedagogía del esfuerzo está quedando un poco relegada»

El colegio María Inmaculada Fundación Vedruna Educación, comúnmente conocido como Carmelitas, con 620 alumnos aproximadamente desde los 3 años hasta el segundo curso de bachillerato, presume de ser Medalla de Oro de la ciudad de 2026.

Su directora, Patricia de Dios Alonso, celebra este reconocimiento y lo comparte «con todos los centros educativos» que, cada día, «están al pie del cañón para cuidar a las generaciones que vienen». «Quiero que se visibilice la importancia de la educación», añade.

—¿Cómo encajó el centro la noticia de recibir la Medalla de Oro de la ciudad?

Con sorpresa, ilusión y mucho orgullo. No contábamos con ello.

—¿Por qué el centro merece este reconocimiento?

Cumplimos en 2026 cien años de institución en Vigo. Nos lo merecemos porque somos buenos y por estar siempre apoyando a la ciudad y la ciudad apoyándonos a nosotros. Siempre ha sido un colegio muy vinculado a Vigo, mirando siempre por Vigo. Es una institución que nunca le ha dado la espalda al momento social que se estuviese viviendo en ese momento. Además, en 2026, la congregación de Carmelitas cumple 200 años. O sea, que estamos de doble aniversario.

—¿Cuáles son las claves de Carmelitas a la hora de enseñar?

Sobre todo, la cercanía, la exigencia y el compromiso con el alumnado. Somos un claustro muy comprometido con el alumnado que tenemos y con las familias y somos un centro que siempre ha ido en paralelo con los avances de la educación, aunque siempre hemos intentado llevar la innovación con cautela, sin dar tumbos.

—¿Qué es lo más importante para que un alumno se sienta cómodo en un centro educativo?

Lo primero es que los padres tengan confianza en el centro educativo. Cuando una familia confía en el centro educativo, garantiza que sus hijos también vengan contentos y confiados al colegio, a todas las edades. Y, para que suceda esto, el centro educativo tiene que dar también motivos. Al mismo tiempo, yo creo que un niño que viene al cole tiene que venir contento, pero sabiendo que se viene a trabajar, a aprender y a esforzarse, cosa que cada vez está siendo un poco más complicada porque la pedagogía del esfuerzo está quedando un poco relegada. Y también es importante que encuentre en el cole un lugar donde tenga un grupo social y un profesorado que lo arrope.

—Dice que la pedagogía del esfuerzo está quedando relegada. ¿A qué cree que se debe?

Da para hacer un análisis muy profundo. Estamos viviendo en una sociedad en donde el esfuerzo y la tolerancia a la frustración cada vez son menores. Los centros educativos estamos teniendo cada vez más el reflejo de la sociedad. Hay niños que se esfuerzan, pero no se trata de un esfuerzo continuado en el tiempo. Va todo como demasiado rápido y todo tiene que ser ya. Y los resultados de un esfuerzo, a veces, no son inmediatos. Es un reflejo de lo que hay más allá de las puertas de nuestro cole. Yo creo que es un sentir general a nivel de todos los sectores sociales.

—Este podría ser un reto de los centros educativos. ¿Cuáles más?

No despistarnos. Hay demasiado ruido ahí fuera que hace que, a veces, los centros perdamos el foco en nuestra misión. Y más centros como el nuestro, que tiene un ideario religioso, del cual estamos orgullosos, con toda esta sociedad y todas estas manifestaciones tan abiertas en contra de lo religioso, en contra de centros de nuestro estilo. Creo que el no perder la calma, el tener claro cuál es nuestro origen sin dejar de ser lo que somos, es un reto importante. Sobre todo, en el mundo en el que vivimos hoy en día, en el que la religión está un poco denostada o un poco cuestionada. Pero el reto más grande de todos los coles, de cualquier ideario y de cualquier fórmula, es la bajada de la natalidad, que cuestiona el futuro de muchos coles. Antes, teníamos aulas completamente llenas y prácticamente todos los colegios baremábamos. Ahora, es muy difícil que un colegio bareme. Sobran plazas y eso también tiene su consecuencia. La viabilidad de los centros está un poco en la cuerda floja. Esta falta de relevo generacional en todos los sectores se debe abordar cuanto antes. No digo que no se esté haciendo, pero las fórmulas, a lo mejor, no son las correctas. Se debe favorecer el aumento de la natalidad en Vigo.

—Como responsable del centro que acaba de ser reconocido con la Medalla de Oro de Vigo. ¿Qué mensaje lanza a la ciudad?

Vigo debe seguir siendo una ciudad abierta a toda la población, a todas las necesidades que tiene, que no son pocas, en todos los aspectos. Debe ser una ciudad sana en este mundo en el que la salud mental de jóvenes y no tan jóvenes está tan encima de la mesa. Tenemos que cuidarnos en este sentido y cuidar a nuestros jóvenes. Atención a las redes sociales. El abuso del uso de pantallas los está mermando bastante. Es importante que tengan una muy buena salud mental más allá de que aprendan currículum y que se encuentren a gusto consigo mismos y con la realidad que les ha tocado vivir. No todos van a ser Messi o Ronaldo. Habrá niños que acabarán siendo fontaneros y habrá niños que acabarán siendo arquitectos. Y todos tienen que ser felices en la realidad que ellos escojan.