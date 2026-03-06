El sustituto de Reigosa al frente de la UVigo se elegirá en 27 mesas distribuidas por los tres campus

La maquinaria electoral de la UVigo sigue avanzando para que el próximo 6 de mayo la comunidad universitaria pueda elegir al próximo ocupante del Rectorado. La comisión electoral acaba de aprobar la distribución de las mesas electorales en los tres campus y las personas que pueden ejercer su voto en cada una de ellas. Se abrirán un total de 27: 12 en As Lagoas-Marcosende y Torrecedeira, 8 en Ourense y 7 en Pontevedra.

Los estudiantes, todo el personal docente e investigador (PDI-A y PDI-B) y el PTXAS de Filología y Traducción dispondrán de una mesa en su facultad. También los de Biología, que la compartirán con el PDI-B (no permanente) del Cacti y el Cinbio y con el PTXAS de ambos centros, así como con el de Ciencias del Mar y Química.

Por su parte, estas dos últimas facultades contarán con sus respectivas mesas solo para el PDI y el colectivo de alumnos.

En la mesa de Económicas, además de sus estudiantes y trabajadores, también podrán ejercer su derecho a voto el PTXAS de la Biblioteca Universitaria y de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, que contará con una propia solo para su PDI y sus alumnos.

En la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación tendrá que votar el PDI-B de los edificios Filomena Dato y Egeria. Y a la de Industriales (sede campus) deberán acudir los miembros de este colectivo que trabajan en el centro Cintecx.

La mesa de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía incluye como electores al PTXAS de Industriales (sede campus), de Telecomunicaciones, el edificio Fundición y el Cintecx. Y en el Egeria deberán votar todos los miembros del personal técnico de gestión y administración y servicios de los edificios Ernestina Otero, Filomena Dato y Miralles y del pabellón polideportivo.

En el campus de Torrecedeira se habilitarán dos mesas. La de Industriales será para su PDI y estudiantado. Y en la de Comercio también votará el PDI-B de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla (Ecimat) y del edificio Redeiras de O Berbés, además del PTXAS de estos dos centros y de la sede vecina de Industriales.

224 claustrales elegibles

La comisión electoral también aprobó el número de claustrales por sector correspondientes a cada circunscripción (224). El PDI-A (vinculación permanente) podrá elegir a un total de 101 representantes en el Claustro. Los centros que pueden contar con más delegados son Ingeniería Industrial (15), Telecomunicación (9) y Filología y Traducción (8).

En el caso del PDI-B, los claustrales elegibles ascienden a 22 y en el del PTXAS a 38. Por su parte, el colectivo estudiantil cuenta con 63 plazas y los centros que tienen la posibilidad de sumar más delegados son Industriales (10), Educación y Trabajo Social de Ourense (6), Económicas (5) y Ciencias de la Educación y del Deporte (5).

Tras la proclamación definitiva de los censos electorales, que tendrá lugar este viernes, los tres aspirantes al Rectorado de la UVigo tendrán que presentar sus candidaturas entre el 9 y el 13 de marzo. Y el 17 de abril darán a conocer sus equipos y las líneas generales del programa electoral. La campaña se desarrollará entre el 20 de abril y el 4 de mayo.

Si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos el día 6 de mayo se celebrará una segunda vuelta el día 15 con los dos aspirantes que logren más apoyos en las urnas.