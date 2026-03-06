Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

  1. Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
  2. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  3. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  4. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
  7. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
  8. Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos

Cuatro heridos, uno grave, en un accidente múltiple en la VG-20 en Matamá

Siete empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Patricia de Dios Alonso, directora del colegio Carmelitas de Vigo: «La pedagogía del esfuerzo está quedando un poco relegada»

El sustituto de Reigosa al frente de la UVigo se elegirá en 27 mesas distribuidas por los tres campus

El «no puedo más culinario»

La Xunta promete un «salto cualitativo» con el Olimpia Valencia, el centro con la cartera de servicios más amplia del Sergas

Baja la verja el centro de salud que cedió la luz de la sala de espera para atender consultas

