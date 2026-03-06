Cuddly abrirá una nueva tienda para mascotas en Vigo en las próximas semanas
El nuevo local, situado en la calle Doctor González Sierra, ofrecerá productos para perros y gatos y también funcionará como punto de recogida de pedidos online
Vigo sumará en breve un nuevo establecimiento dedicado al cuidado y bienestar animal. La firma Cuddly abrirá una tienda de productos para mascotas en el número 1 de la calle Doctor González Sierra, en la ciudad olívica.
Aunque la fecha exacta de apertura todavía no está confirmada, la previsión es que el nuevo local entre en funcionamiento en una o dos semanas, con la intención de que pueda estar ya abierto la próxima semana.
El nuevo espacio estará centrado en el cuidado de perros y gatos y seguirá la estética habitual de la marca, con un ambiente «divertido y entretenido». En él se ofrecerá una amplia variedad de productos y marcas, tanto españolas y gallegas como internacionales, seleccionadas previamente por la empresa para garantizar que resultan beneficiosas para los animales.
Además de funcionar como tienda física, el establecimiento servirá también como punto de “Click&Collect”, de manera que los clientes habituales de la tienda online podrán recoger allí sus pedidos.
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos