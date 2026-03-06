Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoAbre Olimpia ValenciaCierra López MoraCelta-Real MadridConcesión bus público VigoElecciones UVigoSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Cuddly abrirá una nueva tienda para mascotas en Vigo en las próximas semanas

El nuevo local, situado en la calle Doctor González Sierra, ofrecerá productos para perros y gatos y también funcionará como punto de recogida de pedidos online

Estantería de Cuddly.

Estantería de Cuddly. / Cuddly

Marta Clavero

Marta Clavero

Vigo sumará en breve un nuevo establecimiento dedicado al cuidado y bienestar animal. La firma Cuddly abrirá una tienda de productos para mascotas en el número 1 de la calle Doctor González Sierra, en la ciudad olívica.

Aunque la fecha exacta de apertura todavía no está confirmada, la previsión es que el nuevo local entre en funcionamiento en una o dos semanas, con la intención de que pueda estar ya abierto la próxima semana.

El local de Cuddly en Vigo que abrirá sus puertas en los próximos días.

El local de Cuddly en Vigo que abrirá sus puertas en los próximos días. / Cuddly

El nuevo espacio estará centrado en el cuidado de perros y gatos y seguirá la estética habitual de la marca, con un ambiente «divertido y entretenido». En él se ofrecerá una amplia variedad de productos y marcas, tanto españolas y gallegas como internacionales, seleccionadas previamente por la empresa para garantizar que resultan beneficiosas para los animales.

Noticias relacionadas y más

Además de funcionar como tienda física, el establecimiento servirá también como punto de “Click&Collect”, de manera que los clientes habituales de la tienda online podrán recoger allí sus pedidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
  2. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  3. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  4. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
  7. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
  8. Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos

Cuddly abrirá una nueva tienda para mascotas en Vigo en las próximas semanas

Cuddly abrirá una nueva tienda para mascotas en Vigo en las próximas semanas

Zona Franca y la Comandancia Naval de Vigo refuerzan su sintonía institucional y abren la puerta a nuevas colaboraciones

Juicio por el derrumbe de una fachada en Vigo cuando estaba la inquilina dentro

Juicio por el derrumbe de una fachada en Vigo cuando estaba la inquilina dentro

La UVigo convoca a las urnas a 21.226 estudiantes y trabajadores

La UVigo convoca a las urnas a 21.226 estudiantes y trabajadores

Portugal promete ahora el AVE Lisboa-Vigo para 2033 y Sánchez pide «acelerar el paso»

Portugal promete ahora el AVE Lisboa-Vigo para 2033 y Sánchez pide «acelerar el paso»

El «Simione» llega a juicio: casi 3.000 kilos de cocaína, cinco acusados y 56 años de prisión en juego

Exjefe del centro de salud de López Mora: "Si no fuera una instalación sanitaria, Sanidad lo hubiera cerrado"

Exjefe del centro de salud de López Mora: "Si no fuera una instalación sanitaria, Sanidad lo hubiera cerrado"

Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo

Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
Tracking Pixel Contents