Cuddly abrirá una nueva tienda para mascotas en Vigo en las próximas semanas

Vigo sumará en breve un nuevo establecimiento dedicado al cuidado y bienestar animal. La firma Cuddly abrirá una tienda de productos para mascotas en el número 1 de la calle Doctor González Sierra, en la ciudad olívica.

Aunque la fecha exacta de apertura todavía no está confirmada, la previsión es que el nuevo local entre en funcionamiento en una o dos semanas, con la intención de que pueda estar ya abierto la próxima semana.

El local de Cuddly en Vigo que abrirá sus puertas en los próximos días. / Cuddly

El nuevo espacio estará centrado en el cuidado de perros y gatos y seguirá la estética habitual de la marca, con un ambiente «divertido y entretenido». En él se ofrecerá una amplia variedad de productos y marcas, tanto españolas y gallegas como internacionales, seleccionadas previamente por la empresa para garantizar que resultan beneficiosas para los animales.

Además de funcionar como tienda física, el establecimiento servirá también como punto de “Click&Collect”, de manera que los clientes habituales de la tienda online podrán recoger allí sus pedidos.