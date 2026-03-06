Los cinco muros dañados por los temporales que reparará el Concello de Vigo en breve
Están en Saiáns, Teis, Valladares y San Xoán do Monte
El Ayuntamiento inicia la próxima semana las obras de reparación de muros dañados por los sucesivos temporales registrados este invierno en Camiño Igrexa (Valladares), Vista do Mar (San Xoán do Monte), Cantabria, 300 (Teis), Baixada á Praia (Saiáns) y Traída das Augas (Teis).
El alcalde avanzó que las actuaciones de mejora fueron aprobadas por el Gobierno municipal por vía de emergencia por motivos de seguridad y explicó que el Ayuntamiento revisa continuamente la situación de las estructuras y de los muros y ejecuta las obras en el momento en que detecta las anomalías.
Recordó que ya han finalizado las obras en los muros del campo de fútbol de As Relfas y en el del parque de Navia. Entre las actuaciones que se encuentran en fase de adjudicación, están las Valle-Inclán, Igrexa-Valadares y Galindra. Se suman otras dos en fase de proyecto: Villalaura y CEIP Mestres Goldar.
