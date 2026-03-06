Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre Ibérica

El estreno del AVE entre Vigo y Oporto avanza... hacia el límite de 2040 fijado por Bruselas

La Comisión Europea incluyó esta línea en la «red básica ampliada»

El horizonte de 2030 se confirma como inasumible por ambos países

Luís Montenegro, Pedro Sánchez y Jose Manuel Albares durante la Cumbre Ibérica

Luís Montenegro, Pedro Sánchez y Jose Manuel Albares durante la Cumbre Ibérica / EFE

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

La idea de un tren rápido que comunique Vigo, Oporto y Lisboa roza ya la treintena de años sin haber podido siquiera «emanciparse» de los proyectos. Desde finales de los años noventa se han ido sucediendo las cumbres y plazos para construir la línea, siendo 2012 el mayor punto de inflexión. La crisis económica y la intervención de la Troika en la economía lusa destuvieron en Urzáiz las tuneladoras, posponiendo como mínimo dos décadas la construcción de la Salida Sur de Vigo que conectaría el Eje Atlántico con la red lusa.

En diciembre de 2021 la Comisión Europea modificaba la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) e incluía en la «básica ampliada» la línea de Oporto a Galicia, adelantando su finalización a 2040 frente al 2050 de la «red global». A pesar de las protestas políticas, empresariales y sociales, desde Bruselas se apuntó a la imposibilidad material de etiquetarla como «básica» y adelantar su fin una década. Desde entonces ambos países insistieron en ese año, especialmente con el Mundial de fútbol, como el del estreno definitivo. Demoras en estudios y falta de acuerdos han provocado que el horizonte se mueva, por ahora, tres años.

Último plazo anunciado

Este viernes 6 llegó el último baile de fechas durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se está celebrando en el municipio de La Rábida (Huelva). El primer ministro, Luís Montenegro, aseguró que «en 2033 pensamos que estará concluida» la línea aunque no era uno de los temas a tratar. El jefe del ejecutivo luso recordó que la declaración conjunta que surgirá del encuentro «habla de proyectos en ejecución, pero como siempre los plazos de ejecución no son los deseados».

Al igual que su predecesor en el cargo, el socialista Antonio Costa, el líder conservador ha asumido como propio el proyecto de esta infraestructura. «Esperamos cumplir con el calendario establecido», aseguró mientras posponía a «2032 o 2033» el fin de los trabajos antes de su estreno comercial. En ese sentido aseguró que «están creadas las bases para que en 2034 pueda existir esta conexión entre Lisboa y Madrid», ya que actualmente están en marcha los estudios de la Tercera Travesía del Tajo. Este verano está prevista la apertura del primer tramo de Alta Velocidad en el país vecino, los 90 kilómetros entre Évora y Elvas que darán salida al puerto de Sines hacia Europa.

Las infraestructuras volvieron a aparecer en la agenda de un encuentro que tenía los retos climáticos y la situación en Oriente Próximo como ejes centrales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que «algunas inversiones tienen que acelerarse y agilizarse», aunque garantizó que «puede tener el compromiso de España de que lo vamos a hacer», añadió. El jefe del ejecutivo apuntó en concreto a las interconexiones ferroviarias, añadiendo que «están vinculadas a proyectos muy importantes para España y Portugal como el Mundial 2030».

TEMAS

