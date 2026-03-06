Aluvión de visitantes en el Ifevi para conocer las nuevas tendencias del sector

Gran respuesta del público a la 35º edición del Salón del Automóvil de Vigo, que ha recibido ya a miles de visitantes interesados en conocer las nuevas tendencias del sector en el Ifevi, que se prepara para un intenso fin de semana en el que el recinto permanecerá abierto en horario continuo desde las 11:00 a las 20:00 horas.

Uno de los grandes atractivos es la presencia de varias primicias que pueden verse por primera vez en Vigo. Entre ellas destacan modelos como el BMW iX3, Toyota C-HR Plus, Jeep Compass, Alpine A390, Renault Clio, Dacia Sandero, FIAT 500 Híbrido.

Además, el programa de actividades continúa durante el fin de semana. La escudería Rías Baixas organizará una charla en su stand en la que participarán José Enrique Elvira, director general de Eventos Motor; Juan Carlos González, teniente de alcalde de Ponteareas; miembros de la directiva de la escudería y varios pilotos.

Otro de los aspectos destacados de esta edición es el crecimiento de las marcas asiáticas, con 24 firmas presentes en el salón. Su presencia refleja el cambio de tendencia del mercado y el creciente interés de los consumidores por vehículos con una alta relación calidad-precio y una fuerte apuesta tecnológica. En total, hay 54 marcas distribuidas en más de 20.000 metros cuadrados.