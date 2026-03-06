Abel Caballero denuncia la «guerra política y un ataque frontal» de Louzán contra la candidatura de Vigo al Mundial y le advierte: «Vamos a ser sede»

Un día después de la reunión de la comisión interministerial creada para organizar el Mundial 2030, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, denuncia que, en el transcurso de la misma, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, realizó un «ataque frontal contra Vigo como sede del mundial» y reprochó a la ministra de Deportes, Milagros Tolón, por reunirse el pasado lunes con Caballero. El regidor asegura, además, que Tolón salió en defensa de la ciudad olívica pidiendo «dejar los personalismos a un lado ante un proyecto de país».

Para Caballero, lo sucedido es un episodio más que demuestra que Louzán busca reducir las posibilidades de Vigo de sumarse al listado de sedes del Mundial, una posición en la que, según el alcalde vigués, también está el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avisando a ambos de que «Vigo reúne todas las características y requisitos, por lo que vamos a ser sede pese a todos ellos». En este sentido, el regidor sigue jugando las bazas de que el proyecto de reforma de Balaídos está en marcha con la construcción de la nueva grada de Gol y los trámites iniciados para la ampliación de Tribuna, actuaciones necesarias para garantizar el aforo adecuado y estar preparado ante la más que probable renuncia de más ciudades a albergar la cita mundialista, después de la ya confirmada de Málaga. Tal y como informó FARO, la RFEF ya trabaja con la hipótesis de que el listado actual sufrirá variaciones y que da por descontada la entrada de Valencia, con Vigo también ganando enteros para ser elegida a final de año por la FIFA, que será quien tome la decisión definitiva.

«Va a llegar ahora la delegación de la FIFA para visitar las sedes y es un bochorno porque tenemos 11 confirmadas y Louzán solo envió 10 nombres, por lo que FIFA solo visitara 10. Lo que quiere Louzán es que si, en algún momento, nomina a Vigo no nos dé tiempo, por eso la ministra plantea que seamos nominados ya», añadió Caballero, que volvió a recriminar a Xunta y Diputación su falta de apoyo en términos de financiación, mientras sí están dispuestos a costear parte de la reforma en A Coruña.