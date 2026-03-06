Un 8-M aún muy necesario en Vigo para avanzar hacia la igualdad real: la brecha salarial sigue existiendo y hay techos de cristal aún por derribar

Este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una necesaria jornada de reivindicación para defender los derechos femeninos y clamar por una igualdad real que todavía está lejos de producirse en el día a día pese a los innegables avances registrados en las últimas décadas. Esta evolución positiva choca todavía con las estadísticas en ámbitos como el laboral o en el acceso a determinados puestos de responsabilidad, aunque son muchos los techos de cristal que se están rompiendo en Vigo y en el área metropolitana pese a que todavía queden barreras por superar.

La fotografía actual refleja que las mujeres son más, tienen un mayor peso en la Seguridad Social, pero sus condiciones laborales y económicas son peores. En visibilidad pública, son varias las alcaldesas que han conseguido el bastón de mando en distintos municipios del entorno de Vigo y, cada vez, hay más mujeres al frente de colectivos profesionales o asociaciones.

Según los últimos datos disponibles de población en la ciudad olívica, las mujeres representan cerca del 53% del padrón municipal, con 156.304 registradas por los 139.431 hombres. Tiene que ver en esto la mayor longevidad del sexo femenino, cuya edad media está cerca ya de los 49 años en la ciudad por los 45,3 años del masculino, refleja el Instituto Galego de Estatística (IGE).

En el apartado laboral, los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan que hay un total de 57.840 mujeres cotizando en este arranque de año, por los 56.154 hombres. Las listas del paro tienen también una mayor presencia femenina, según los últimos datos del Servicio Público de Emprego, con 8.605 inscritas y 6.308 inscritos.

La realidad salarial, por su parte, esconde también todavía importantes desigualdades pese a que la brecha se ha reducido considerablemente en los últimos tiempos. Hace una década, según el IGE, la distancia entre los sueldos de hombres y mujeres rozaba el 27%, mientras que con los últimos datos disponibles, la brecha se ha reducido a poco más del 7,5%.

Esta distancia tiene mucho que ver con la tipología de contratos que firman unos y otros. Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal reflejan que apenas la mitad de los contratos que firmaron las mujeres el año pasado fueron a tiempo completo, mientras que en el caso de los varones, el porcentaje está cerca de alcanzar el 70%. Las diferencias retributivas en el pasado se notan también en las pensiones que perciben los jubilados, ya que la nómina media de los hombres está cerca ya de los 1.700 euros, mientras que en el caso de las pensiones femeninas, la cuantía baja hasta los 1.263 euros.

En la administración pública, los últimos datos divulgados por el Gobierno para el conjunto de la provincia de Pontevedra reflejan que hay un 55% más de mujeres en el ámbito funcionarial.

Cargos

La representación institucional refleja, por otro lado, una ligera mayoría de concejalas en el Concello de Vigo (14 mujeres frente a 13 hombres), con el PSOE como único de los tres grupos con más representatividad femenina (11 frente a 8), aunque la única portavoz es la popular Luisa Sánchez, que también ostenta la vicepresidencia de la Diputación de Pontevedra, institución que entre 2015 y 2023 estuvo liderada por una mujer viguesa como la socialista Carmela Silva.

En las alcaldías, en estos momentos hay que desplazarse al área metropolitana para encontrar a las regidoras, un cargo que en Vigo ostentó Corina Porro entre 2003 y 2007. A día de hoy, tienen alcaldesa los ayuntamientos de Ponteareas, Cangas, Redondela, Mos, Salceda, Moaña, Tomiño y Salvaterra, mezclándose signos políticos de todos los espectros. Una mujer, Ana Ortiz, está al frente por su parte de la delegación de la Xunta en la ciudad olívica.

Noticias relacionadas

Mientras, diferentes organismos y entidades de Vigo tienen una mujer al frente. El Real Club Celta, con Marian Mouriño al frente, puede presumir de ser uno de los pocos clubes en la élite del fútbol europeo con una presidenta. También hablan en femenino los liderazgos del Círculo de Empresarios de Galicia, con María Borrás; el Colegio de Abogacía (Lourdes Carballo), la Agencia Europea de Pesca (Susan Steele) o la Asociación de Jóvenes Empresarios (Águeda Ubeira). Mientras, los taxistas vigueses eligieron recientemente a Nuria Fernández como presidenta y la Comisaría de la Policía Nacional cuenta desde febrero con la primera mujer con rango de comisaria, la bióloga Miriam Rifai. A esta lista podría unirse en mayo la primera rectora de la historia de la Universidad de Vigo, un nuevo hito al alcance de la mano.